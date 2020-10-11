العميد "صالح": استئناف عمل عيادة الشاطئ ورفح الأسبوع الحالي

غزة – الرأي:

كشف مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، في قطاع غزة العميد محمد صالح، أنه سيتم استئناف العمل في عيادتي معسكر الشاطئ ورفح خلال الأسبوع الحالي.

وأشار العميد "صالح خلال برنامج "هنا فلسطين" على قناة الأقصى، مساء الأحد، أنهم يعملون وفق خطط معدة مسبقاً لحماية منتسبي وزارة الداخلية والقيام بالجهود التوعوية.

وبينت أنه تم استئناف تقديم الخدمة الصحية في العيادات والمراكز الطبية ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، بعد إغلاقها في بداية انتشار الفيروس.

وقال: "شكّلنا فريقاً خاصاً لمتابعة أخذ المسحات لفيروس كورونا من منتسبي وزارة الداخلية؛ من أجل متابعة الحالات المصابة وتحصين باقي القوات من انتشار المرض".

ولفت إلى أنه مع بداية الجائحة تم تحويل جميع الكادر الطبي بالمستشفى الأندونيسي شمال القطاع لمستشفى كمال عدوان التابع للخدمات الطبية العسكرية؛ لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين في المحافظة؛ نظراً لإغلاق الأخير لفترة معينة ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

ونوه إلى أنه توجد شراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية؛ للإشراف على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة لديها، مؤكداً أنه تم توزيع أكثر من 80 ألف كمامة على عناصر الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ بدء انتشار الفيروس.

وكشف عن إجراء عملية ولادة لطفل مصاب بفيروس كورونا في مستشفى كمال عدوان العسكري أمس السبت، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية، وهو بصحة جيدة حالياً.

وأضاف "قمنا بزيادة عدد مركبات الإسعاف العاملة بالخدمات الطبية لمساندة أطقم وزارة الصحة في نقل المصابين بالفيروس لمستشفيات ومراكز العزل".

وذكر أنه يتم تبديل الأطقم العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بعد 14 يوماً من العمل المتواصل؛ منعاً للاختلاط، ولتفادي نقل العدوى في حال إصابة أحد الكوادر.

ودعا العميد أبناء شعبنا إلى مزيد من الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحرص على التباعد وعدم الاختلاط؛ من أجل تجنيب أنفسنا خطر انتشار الفيروس بشكل أكبر.