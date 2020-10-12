وكالة الرأي الفلسطينية علامة تعني أنّك تعاني نقصاً بفيتامين B12! وكالة الرأي الفلسطينية أول فلسطينية تحصل على شهادة مدرب وحكم قوة بدنية ومصارعة ذراعين وكالة الرأي الفلسطينية هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: دي بروين منفتح لتمديد عقده مع سيتي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يؤكد على مكانة نادي شباب رفح وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون مادة لبطارية ليثيوم أيون سريعة الشحن وكالة الرأي الفلسطينية خطأ فادح عند سلق البطاطا وكالة الرأي الفلسطينية فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض السكر بالدم وكالة الرأي الفلسطينية هل ينقل نظام التدفئة كورونا بالشتاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن حقائب ظهر ذكية بمواصفات غير مسبوقة
أخبار » الأسرة و المجتمع

خطأ فادح عند سلق البطاطا

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:05

خطأ فادح عند سلق البطاطا
خطأ فادح عند سلق البطاطا

يرتكب الكثير من الناس خطأ "صارخًا" عند سلق البطاطا، على الرغم من أن هذه هي أبسط عملية، كما كتبت البوابة البولندية Wirtualna Polska.

في أغلب الأحيان يصب الناس الماء البارد فوق البطاطا. نتيجة لذلك، أثناء عملية السلق، تفقد معظم العناصر الغذائية. الحل الأكثر صحة هو وضع البطاطا النيئة في الماء المغلي وتمليحها فقط عندما تصبح طرية.

يجب غمر البطاطا الصغيرة (المغسولة جيدًا أو المقشرة) في الماء المغلي وسلقها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة. يجب سلق البطاطا القديمة في قشرها، لأن أفضل المواد تكون تحت القشرة. في حالة التقشير، يجب جعل القشرة رقيقة قدر الإمكان. يمكن تقطيع البطاطا المهروسة إلى قطع صغيرة لتقليل وقت الطهي.

يمكنك إضافة الحليب بنسبة 250 مليلتر لكل لتر والزبدة والبصل إلى الماء الذي يتم فيه سلق البطاطا، هكذا يصبح مذاقها أفضل.

يشير المنشور أيضًا إلى أن البطاطا مصدر ممتاز لفيتامين سي: يمكن أن تغطي الخضروات الجذرية متوسطة الحجم ربع الاحتياجات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الشخص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز واليود والصوديوم والكبريت عن طريق تناول البطاطا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟