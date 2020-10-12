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بالصور| حقول الأرز تتحول أعمالاً فنية في كوريا الجنوبية

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:34

حقول الأرز تتحول أعمالاً فنية في كوريا الجنوبية
حقول الأرز تتحول أعمالاً فنية في كوريا الجنوبية

حول مزارعون وأطفال حقول أرز قرب مدينة سونشيون على بعد 320 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، إلى لوحات فنية ضخمة يمكن رؤيتها من الجو، في مشروع استغرق أشهرا من التحضير.

يبرز كثير من الموهوبين أعمالهم الفنية باستخدام ما يتاح لهم من مواد وخامات يكون توافرها سهلًا، وبعيدًا عن فرشاة الألوان واللوحات الورقية أو المجسمات المنحوتة بالصخر والحجر الجيرى وغيرهم من المواد القابلة للنحت.

واستغرق هذا المشروع الفنى العملاق أشهرا من التحضير، ويرمى القائمون من خلاله إلى توجيه رسائل توعوية تشمل الترويج للزراعة الرشيدة، وعبر مساحات شاسعة من حقول الأرز فى الطرف الجنوبى لكوريا الجنوبية، تحث رافعة عملاقة مصنوعة من نباتات الأرز البلاد على "الابتهاج" فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورسم الشعار فى سون تشون، الواقعة على بعد 320 كيلومترًا (198 ميلًا) جنوب سيول، من أنواع مختلفة من الأرز، مزروعة لخلق أشكال فى المحصول عند النظر إليه من الأعلى، على الرغم من أن التأثير بهذه الرسومات يكون غير مرئيًا من الأرض، وذلك حسب ما نشرته شبكة تلفزيون الصين العالمية "CGTN"، ووكالة الأنباء الفرنسية.

والصور الجوية الملتقطة لحقول الأرز، هى جهد ترويجى سنوى، صممها وزرعها أطفال ومزارعون محليون.

وقال المزارع هيون يونج سو، البالغ من العمر 63 عامًا، إن المشروع يتطلب شهورًا من التخطيط، وأضاف لوكالة فرانس برس، إن "طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة وأعضاء من مختلف المجموعات فى المنطقة والتجار وغيرهم كثر اجتمعوا جميعًا منذ بداية زراعة المحاصيل حتى نهاية الحصاد".

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