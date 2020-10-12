شهية طفلة على الأكل أصبح مصدراً لدر المال على والديها!

لا يمكننا أن ننكر أن صور بعض الوجبات تكون هي السبب في شرائنا هذه الوجبة، خاصةً عندما تكون الصور ملتقطة من قبل محترفين في التصوير! ولكن عندما تدخل بعض المؤثرات على الصور يصبح الأمر أكثر تشويقاً ومتعةً في الشراء!

هنالك أب اكتشف وجود كنز بين يديه من خلال الصدفة وذلك بسبب طفلته الجميلة "فيونا" التي تمتلك شراهة كبيرة على الأكل وتقوم بردود أفعال غريبة ومضحكة عندما ترى الأكل أمامها، لذلك قرر والدُ "فيونا " أن يستغل شراهة صغيرته للطعام للإعلان لمختلف المطاعم والوجبات مقابل المال طبعاً، شاهدوا صور فيونا وشاركونا آراءكم بهذه الطريقة لكسب المال: