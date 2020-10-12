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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:51

الضفة المحتلة-الرأي:

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت شبان من مدن الضفة المحتلة. 

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل "صابر بسام النجار" (25عاما)، والشاب "مالك عايش أبو ماريا" (18عاما) من بلدة بيت امر شمال الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، من مدينة الخليل المحتلة.

وأفادت تلك المصادر أن قوة احتلالية اعتقلت الشاب "أسيد عمر عصيدة" (27 عاما) بعد أن داهمت منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس، واعتقلت من قرية قصرة جنوب شرق نابلس المواطن "برهان نشأت حسن"، و"قاصد عبد الناصر موسى" من قرية قريوت جنوب نابلس المحتلة.

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