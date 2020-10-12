النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020

09:32إصابة 7 من جنود الاحتلال في شجار مع جنود "بدو"

09:51"المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا"

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