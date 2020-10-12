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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:34

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020

أخبار فلسطينية

·         الصحة العالمية تُسلِّم 14000 مسحة "كورونا" لقطاع غزة

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أخبار إسرائيلية

 

·         اليهود المتشددون ومناهضو نتنياهو يلتقون على تنظيم التظاهرات ضد الحكومة

·         الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1,980

·         الصحة الإسرائيلية: بوادر أولية للسيطرة على الوباء

·         استقالة المديرة العامة للمالية الإسرائيلية: الوضع جنوني

·         غروتو: قد نستخدم خطة "رَمزور" لإعادة عمل جهاز التعليم

·          الكنيست الإسرائيلي يفتتح دورته الشتوية بـ4 اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة

·         تواصل المشاورات الوزارية الإسرائيلية بشأن رفع الإغلاق التدريجي

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الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • إصابات بين الفلسطينيين في اقتحام إسرائيلي لمخيم الأمعري

الاخبار اللبنانية

الشروق المصرية

 الاهرام المصرية

  • بدء الإغلاق الثاني في إسرائيل لمكافحة "كورونا" وسط توتر ناجم عن مظاهرات المتشددين اليهود

الغد الأردنية

 

 الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الصحة العالمية تُسلِّم 14000 مسحة "كورونا" لقطاع غزة

القدس

·         غزة: وفاة شاب إثر إصابته بفيروس كورونا

·         الكنيست الإسرائيلي يفتتح دورته الشتوية بـ4 اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة

·         تواصل المشاورات الوزارية الإسرائيلية بشأن رفع الإغلاق التدريجي

·         دغلس: تزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين

الحياة الجديدة

·         رئاسة الوزراء تعلن اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار في القدس

·         مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين

·         صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!

·         قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

·         حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

·         دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر

·         اصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية عراق بورين

·         الخارجية: عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة في صفوف جالياتنا

·         المؤتمر القومي العربي يطالب بأوسع حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين

·         توقيع اتفاقية تشغيل بئر النويعمة للاستخدام الزراعي

·         توضيح من "الخارجية" للطلبة الدارسين في الجزائر

صحيفة الأيام

·         »اليهود المتشددون ومناهضو نتنياهو يلتقون على تنظيم التظاهرات ضد الحكومة

·         »عشرات الإصابات واعتقالات خلال اقتحام "الأمعري"

·         »قناة عبرية: وفد أمني مغربي رفيع زار إسرائيل

·         »العاهل الأردني يعيّن سيدة مستشاراً له للسياسات

·         »إصابة 21 جندياً إسرائيلياً في شجار اندلع داخل قاعدة عسكرية

·         »غزة: وفاة شاب عشريني متأثراً بإصابته بـ"كورونا"

·         »إصابة حنان عشراوي بـ"كورونا" واستقرار الوضع الصحي لعريقات

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنات وتسجيل 422 إصابة

وكالة الراي

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

·         العميد "صالح": استئناف عمل عيادة الشاطئ ورفح الأسبوع الحالي

·         الصحة بغزة تتسلم أجهزة لمرضى التنفس المصابين بـ"كورونا"

·         التعليم بغزة: ننفي تسجيل إصابات كورونا بين طلبة التوجيهي

·         النيابة العامة في قطاع غزة تحقق في 762 قضية جديدة

·         السماح بعودة عمل المطاعم والفنادق في غزة وفق ضوابط

 

وكالة صفا

 

·         الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على اتفاقيات التطبيع

·         إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

·         هيئة المطاعم والفنادق بغزة: قرار حكومي بعودة العمل بالمنشآت السياحية

 

سما نيوز

·         مصادر إسرائيلية : ضباط شرطة مغاربة زاروا إسرائيل سرا

·         غزة: وفاة شاب عشريني متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

·         باستعراضها الفساد وطرق مكافحته: كيف يبدو تقرير "أمان" شهادة على حيوية المجتمع الفلسطيني؟

·         اصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بفيروس كورونا

·         خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!

·          

 فلسطين اليوم

·         انتقد صمت الرئاسة والحكومة: أتنتظرون استشهاده؟!

·         خريشة: "القيادة الموحدة" أمام "اختبار حقيقي" ومصداقيتها على المحك في معركة الأسير الأخرس

·         الديمقراطية: إضراب الأسير ماهر الأخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين

·         الجبهة الشعبية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها

·         القيادي عدنان: الساعات القادمة خطيرة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد

عرب  48

·         معدات أمميّة لفحص كورونا تصل غزة

·         "حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية

·         إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

·         رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط "رمزور"

·         الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1,980

·         الصحة الإسرائيلية: بوادر أولية للسيطرة على الوباء

·         استقالة المديرة العامة للمالية الإسرائيلية: الوضع جنوني

·         غروتو: قد نستخدم خطة "رَمزور" لإعادة عمل جهاز التعليم

·          

وكالة وفا

·         عطاري لـ"وفا": نتوقع أن تصل نسبة إنتاج زيت الزيتون للعام الج ...

·         رئيس الوزراء يطلق موسم قطف ثمار الزيتون من بيرزيت

·         3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف

 

حدث في مثل هذا اليوم

·         12تشرين أول (أكتوبر)

·         2006م مجزرة صهيونية في قطاع غزة راح ضحيتها تسعة شهداء و23 جريحاً بينهم ثلاثة من كتائب القسام.

·         2005م اعتقال القائد القسامي إبراهيم غنيمات جنوب بيت لحم على يد قوات الاحتلال

·         2004م استشهاد الطفلة غدير مخيمر على يد قناص صهيوني وهي على مقاعد الدراسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

·         2000م مدينة غزة تتعرض لقصف صاروخي إسرائيلي لأول مرة في انتفاضة الأقصى

·         1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 673 (1990) الذي يدين أعمال العنف التي ارتكبها قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى

·         1956 م مجزرة صهيونية وحشية في خان يونس، ما أدى إلى سقوط أكثر من 175 شهيداً.

·         1939 م مغادرة أول فوج من اليهود المهجّرين من فيينا وبوهيميا

·         1936م انتهاء الإضراب العام الذي شمل جميع أنحاء فلسطين وقد دام 6 أشهر.

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حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

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