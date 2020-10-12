النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020
أخبار فلسطينية
-
- وزارة الصحة الفلسطينية: 3 ضحايا جدد لكورونا بينهم طفلة وأكثر من 440 إصابة…
- “حماس”: موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية
- سرايا القدس تعرض صواريخها وتنذر بنفاد صبرها نصرة للأسير الأخرس المستمر بالإضراب لليوم…
- الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي
- 9 وفيات ونحو 500 إصابة جديدة بكورونا… ووزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة التأهب
· الصحة العالمية تُسلِّم 14000 مسحة "كورونا" لقطاع غزة
أخبار إسرائيلية
· اليهود المتشددون ومناهضو نتنياهو يلتقون على تنظيم التظاهرات ضد الحكومة
· الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1,980
· الصحة الإسرائيلية: بوادر أولية للسيطرة على الوباء
· استقالة المديرة العامة للمالية الإسرائيلية: الوضع جنوني
· غروتو: قد نستخدم خطة "رَمزور" لإعادة عمل جهاز التعليم
· الكنيست الإسرائيلي يفتتح دورته الشتوية بـ4 اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة
· تواصل المشاورات الوزارية الإسرائيلية بشأن رفع الإغلاق التدريجي
اخبار دولية
- ترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل
- تقرير: جيش إلكتروني تركي يكثف هجماته على الإمارات وإسرائيل
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين.. إصابة حنان عشراوي بكورونا ـ (تغريدة)
- وزارة الصحة الفلسطينية: 3 ضحايا جدد لكورونا بينهم طفلة وأكثر من 440 إصابة…
- “حماس”: موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية
- سرايا القدس تعرض صواريخها وتنذر بنفاد صبرها نصرة للأسير الأخرس المستمر بالإضراب لليوم…
- الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي
- مسؤول أوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة
- قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين خلال مواجهات في القدس- (فيديو)
- 9 وفيات ونحو 500 إصابة جديدة بكورونا… ووزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة التأهب
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل تمنع سفر أطفال فلسطينيين بسبب وقف التنسيق الأمني
- رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» ناقش مع عباس عملية السلام
- السيسي يغلق باب «التصالح» مع «من يريدون هدم مصر»
- إصابة حنان عشراوي بفيروس «كورونا»
- إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري
الخليج الإماراتية
- إصابات بين الفلسطينيين في اقتحام إسرائيلي لمخيم الأمعري
الاخبار اللبنانية
- غزّة أمام ساعات حاسمة: إضراب الأخرس يفجّر التهدئة؟
- تصعيد الضغوط الإسرائيليّة على رام الله: إذلال وتضييق واعتقالات... حتى «عودة التنسيق»!
- «سماوات مفتوحة» بين الأردن وإسرائيل
الشروق المصرية
- إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في عراك بقاعدة عسكرية
- ترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل
- تقرير: جيش إلكتروني تركي يكثف هجماته على الإمارات وإسرائيل
الاهرام المصرية
- بدء الإغلاق الثاني في إسرائيل لمكافحة "كورونا" وسط توتر ناجم عن مظاهرات المتشددين اليهود
الغد الأردنية
- الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ77 بظروف صحية حرجة
- من “الخردة”.. فلسطيني بغزة يبتكر درّاجة مائية
- أسرى فلسطينيون بسجون إسرائيل يهددون بالإضراب عن الطعام
الشرق القطرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: عقد انتخابات برلمانية حرة وديمقراطية قريباً
- 373 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال عيد العرش
- اصابة 53 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "الأمعري" جنوبي "رام الله"
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصحة العالمية تُسلِّم 14000 مسحة "كورونا" لقطاع غزة
- غزة.. وفاة شاب عشريني مصاباً بـ "كورونا
- إصابة 21 جنديا احتلالياً في "شجار عنيف" اندلع داخل قاعدة عسكرية
- أبو مرزوق: موسكو ترحب باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل
- قرار وتعليمات جديدة بخصوص مطاعم وفنادق غزة
- إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا
- دبابش: إضراب الأسير "الأخرس" أسقط أوراق التوت عن مدعي الحرية والديمقراطية
القدس
· غزة: وفاة شاب إثر إصابته بفيروس كورونا
· الكنيست الإسرائيلي يفتتح دورته الشتوية بـ4 اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة
· تواصل المشاورات الوزارية الإسرائيلية بشأن رفع الإغلاق التدريجي
· دغلس: تزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين
الحياة الجديدة
· رئاسة الوزراء تعلن اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار في القدس
· مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين
· صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!
· قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس
· حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
· دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر
· اصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية عراق بورين
· الخارجية: عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة في صفوف جالياتنا
· المؤتمر القومي العربي يطالب بأوسع حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين
· توقيع اتفاقية تشغيل بئر النويعمة للاستخدام الزراعي
· توضيح من "الخارجية" للطلبة الدارسين في الجزائر
صحيفة الأيام
· »اليهود المتشددون ومناهضو نتنياهو يلتقون على تنظيم التظاهرات ضد الحكومة
· »عشرات الإصابات واعتقالات خلال اقتحام "الأمعري"
· »قناة عبرية: وفد أمني مغربي رفيع زار إسرائيل
· »العاهل الأردني يعيّن سيدة مستشاراً له للسياسات
· »إصابة 21 جندياً إسرائيلياً في شجار اندلع داخل قاعدة عسكرية
· »غزة: وفاة شاب عشريني متأثراً بإصابته بـ"كورونا"
· »إصابة حنان عشراوي بـ"كورونا" واستقرار الوضع الصحي لعريقات
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنات وتسجيل 422 إصابة
وكالة الراي
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة
· العميد "صالح": استئناف عمل عيادة الشاطئ ورفح الأسبوع الحالي
· الصحة بغزة تتسلم أجهزة لمرضى التنفس المصابين بـ"كورونا"
· التعليم بغزة: ننفي تسجيل إصابات كورونا بين طلبة التوجيهي
· النيابة العامة في قطاع غزة تحقق في 762 قضية جديدة
· السماح بعودة عمل المطاعم والفنادق في غزة وفق ضوابط
وكالة صفا
· الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على اتفاقيات التطبيع
· إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا
· هيئة المطاعم والفنادق بغزة: قرار حكومي بعودة العمل بالمنشآت السياحية
سما نيوز
· مصادر إسرائيلية : ضباط شرطة مغاربة زاروا إسرائيل سرا
· غزة: وفاة شاب عشريني متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"
· باستعراضها الفساد وطرق مكافحته: كيف يبدو تقرير "أمان" شهادة على حيوية المجتمع الفلسطيني؟
· اصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بفيروس كورونا
· خبير الخرائط الأول في إسرائيل: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا!
·
فلسطين اليوم
· انتقد صمت الرئاسة والحكومة: أتنتظرون استشهاده؟!
· خريشة: "القيادة الموحدة" أمام "اختبار حقيقي" ومصداقيتها على المحك في معركة الأسير الأخرس
· الديمقراطية: إضراب الأسير ماهر الأخرس نيابة عن كل الأسرى والفلسطينيين
· الجبهة الشعبية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها
· القيادي عدنان: الساعات القادمة خطيرة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد
عرب 48
· معدات أمميّة لفحص كورونا تصل غزة
· "حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية
· إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا
· رفع قيود كورونا: خلافات حول جهاز التعليم ومخطط "رمزور"
· الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1,980
· الصحة الإسرائيلية: بوادر أولية للسيطرة على الوباء
· استقالة المديرة العامة للمالية الإسرائيلية: الوضع جنوني
· غروتو: قد نستخدم خطة "رَمزور" لإعادة عمل جهاز التعليم
·
وكالة وفا
· عطاري لـ"وفا": نتوقع أن تصل نسبة إنتاج زيت الزيتون للعام الج ...
· رئيس الوزراء يطلق موسم قطف ثمار الزيتون من بيرزيت
· 3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف
حدث في مثل هذا اليوم