وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 9950 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تناقش خطة عملها مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 7 من جنود الاحتلال في شجار مع جنود "بدو" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية شاب يبتكر دراجة مائية من قطع الخردة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية شهية طفلة على الأكل أصبح مصدراً لدر المال على والديها!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تناقش خطة عملها مع النائب العام

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:43

اللجنة الوطنية
اللجنة الوطنية

غزة- الرأي:

عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي اجتماعًا مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، لمناقشة خطة عملها القادمة.

وأكد رئيس اللجنة  د.عميد "كمال تربان" أن اللقاء مع النائب العام كان مهما وتم خلاله مناقشة العديد من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة في إطار تعزيز السلوكيات والقيم الوطنية في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في اللقاء أ. "حمدي شعت" رئيس مشروع متابعة أداء المؤسسات الحكومية وأ. "كامل المناعمة" إداري اللجنة.  

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي هي لجنة وطنية تحمل رسالة سامية وإيجابية نحو المجتمع، تم تأسيسها بهدف معالجة كافة الظواهر السلبية بالمجتمع في قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟