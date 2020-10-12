اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تناقش خطة عملها مع النائب العام

غزة- الرأي:

عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي اجتماعًا مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، لمناقشة خطة عملها القادمة.

وأكد رئيس اللجنة د.عميد "كمال تربان" أن اللقاء مع النائب العام كان مهما وتم خلاله مناقشة العديد من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة في إطار تعزيز السلوكيات والقيم الوطنية في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في اللقاء أ. "حمدي شعت" رئيس مشروع متابعة أداء المؤسسات الحكومية وأ. "كامل المناعمة" إداري اللجنة.

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي هي لجنة وطنية تحمل رسالة سامية وإيجابية نحو المجتمع، تم تأسيسها بهدف معالجة كافة الظواهر السلبية بالمجتمع في قطاع غزة.

