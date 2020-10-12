الطب الوقائي: إتلاف 9950 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 80 زيارة لمحل تجاري ومنشأة غذائية، بهدف حماية المواطنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت فرق مراقبة الأغذية انها وخلال عمليات التفتيش تم تحرير 3 إخطارات صحية، وإتلاف 9950 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدة على مواصلة فرق التفتيش الصحي العمل في ظل جاحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء.

وخلال جلاتها الرقابية تم إيقاف3 منشآت غذائية عن العمل لحين تصويب أوضاعها الصحية، وتحرير عدد 2 محضر ضبط لتصويب اوضاعهما الصحية لضمان إنتاج غذاء آمن وسليم وتحويل الملف للنيابة العامة.

ذكرت أنه تم سحب عدد 40 عينة غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الأدمي.