"المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا"

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة - دائرة الأندية دورة حول سبل التعامل والوقاية من وباء "كورونا" لكوادر الأندية والاتحادات الرياضية في محافظات غزة، ضمن البرامج التي ينفذها المجلس الأعلى لمواجهة الوباء وتفعيل دور الكوادر الرياضية في توعية المجتمع ومحاصرة الوباء.

وأوضح محمد حلس مدير دائرة الأندية بالمجلس الأعلى، أن الدورة انطلقت الأسبوع الماضي بمشاركة (٥٠) متدربا ومتدربة من خلال محاضرات نظرية عبر تطبيق zoom، وأضاف حلس أن المحاضرات العملية بدأت أمس الأحد بحضور المشاركين في الدورة عبر مجموعات تدريبية في المحافظات استضافتها صالات ومنشٱت المجلس، بالتعاون مع نادي الفنون الرياضية، ووزارة الصحة من خلال محاضرين ومدربين متخصصين.

وأكد أن المجلس الأعلى يهدف من خلال هذه الدورة إلى تأهيل الكوادر الطبية والرياضية في الأندية للوقاية من كورونا، والتعرف على الطرق السليمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه في إصابتها تحضيرا لانطلاق الأنشطة الرياضة المرتقب خلال الفترة القادمة وفق الحالة الصحية في محافظات غزة، وبناء على الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الإطار.

وشكر حلس نادي الفنون الرياضية ووزارة الصحة على دورهم في تنفيذ وإنجاح الدورة، وإبراز دور الرياضيين في خدمة المجتمع وحمايته في كافة الظروف.