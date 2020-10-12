وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 9950 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تناقش خطة عملها مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2643 ) الاثنين 12/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 7 من جنود الاحتلال في شجار مع جنود "بدو" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية شاب يبتكر دراجة مائية من قطع الخردة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية شهية طفلة على الأكل أصبح مصدراً لدر المال على والديها!
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع نادي الفنون الرياضية

"المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا"

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:51

دورة حول سبل التعامل والوقاية من وباء "كورونا" لكوادر الأندية
دورة حول سبل التعامل والوقاية من وباء

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة - دائرة الأندية دورة حول سبل التعامل والوقاية من وباء "كورونا" لكوادر الأندية والاتحادات الرياضية في محافظات غزة، ضمن البرامج التي ينفذها المجلس الأعلى لمواجهة الوباء وتفعيل دور الكوادر الرياضية في توعية المجتمع ومحاصرة الوباء.
وأوضح محمد حلس مدير دائرة الأندية بالمجلس الأعلى، أن الدورة انطلقت الأسبوع الماضي بمشاركة (٥٠) متدربا ومتدربة من خلال محاضرات نظرية عبر تطبيق zoom، وأضاف حلس أن المحاضرات العملية بدأت أمس الأحد بحضور المشاركين في الدورة عبر مجموعات تدريبية في المحافظات استضافتها صالات ومنشٱت المجلس، بالتعاون مع نادي الفنون الرياضية، ووزارة الصحة من خلال محاضرين ومدربين متخصصين.
وأكد أن المجلس الأعلى يهدف من خلال هذه الدورة إلى تأهيل الكوادر الطبية والرياضية في الأندية للوقاية من كورونا، والتعرف على الطرق السليمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه في إصابتها تحضيرا لانطلاق الأنشطة الرياضة المرتقب خلال الفترة القادمة وفق الحالة الصحية في محافظات غزة، وبناء على الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الإطار.
وشكر حلس نادي الفنون الرياضية ووزارة الصحة على دورهم في تنفيذ وإنجاح الدورة، وإبراز دور الرياضيين في خدمة المجتمع وحمايته في كافة الظروف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟