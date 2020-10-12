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استهدفت نحو (100) سيدة

التثقيف الصحي تنفذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:02

التثقيف الصحي تنفذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
التثقيف الصحي تنفذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

غزة- الرأي

نفذت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، بالشراكة مع وحدة الصحة النفسية حملة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في مجمع الشفاء الطبي.

وقدمت اخصائية التثقيف الصحي بشرى عودة، نبذة عن الحملة واهمية الفحص الذاتي الدوري الشهري وأهمية الصحة النفسية خاصة لمرضى السرطان، وذلك لدورها المهم في رفع المناعة لديهم.

وذكرت  عودة أن الحملة استهدفت نحو (100) سيدة من العاملات والمراجعات للأقسام المختلفة في مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، منوهة إلى توزيع مطوية حول التعريف بالفحص الذاتي، واليوم العالمي للصحة النفسية.

12 التثقيف الصحي تنفذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
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