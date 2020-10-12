لجنة مكافحة العدوى تعكف على تدريب كافة العاملين في مجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

أكد رئيس لجنة مكافحة العدوى بمجمع ناصر د. ناهض أبو طعيمة، أن اللجنة تعكف على التدريب الشامل والمستمر على الأساسيات العامة لمكافحة العدوى والتدريب اثناء الخدمة في اقسام المجمع المختلفة، وايضا التدريب على أساسيات مكافحة عدوى كورونا، لكافة العاملين بالمجمع والفرق الطبية المختلفة المفرزة على مستشفى الوبائيات، والمشاركة في الحملات العالمية ذات الصلة.

و أشار د. ناهض ابو طعيمة إلى نقطة الفحوصات والتي تتم بشقين حيث يتم عمل فحوصات للقوى العاملة في المجمع، إضافة إلى مرضى الغسيل الكلوي وعمال شركة، كما يتم عمل فحوصات لجودة مواد التنظيف إضافة الى عمل مسحات بيئية لجميع الأقسام في المجمع وذلك للتأكد من نظافتها.

وشدد د. أبو طعيمة على التعامل بحزم فيما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكداً أن هناك استمرارية تدريب خاصة للكوادر باتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بالحد من انتشار الوباء حيث يتم تدريب كافة رؤساء الأقسام التمريضية على اخذ عينات PCR، واخذ مسحات دورية بشكل يومي من المرضى المنومين والمرافقين والقوى العاملة بالمجمع إضافة إلى التحويلات الخارجية ومرافقيها كما يتم المرور بشكل يومي على خيمة الفرز التنفسي ومراقبة ألية عملها بالطرق السليمة

وأكد د. أبو طعيمة على ضرورة اتباع المواطنين سبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا بالمحافظة على التباعد المجتمعي وغسيل الأيدي بشكل دوري وارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الذهاب إلى المستشفيات إلى للضرورة القصوى.

يذكر أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الحد من انتشار العدوى داخل المجمع بالإضافة إلى ترصد العدوى داخل المستشفيات مثل عدوى المواضع الجراحية وتسمم الدم والمضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا والأمراض المعدية في المجمع والالتهابات الرئوية في قسم العناية المركزة للمرضى الموضوعين على جهاز التنفس الصناعي وعدوى المسالك البولية والقساطر المركزية.