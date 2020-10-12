حالتا وفاة و118 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا

غزة- الرأي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الاثنين 12/10/2020 الساعة 10 صباحا:

اجراء 1525 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 118 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

تسجيل 2 حالة وفاة في مستشفى غزة الاوروبي.

وفاة المواطن علاء عبد الكريم السحبانى 26 عام من سكان غزة وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين

وفاة المواطن عبد الحليم محمد ابو حسين 78 عام من سكان جباليا وهو مريض سرطان.

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4102 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1686 حالة

متعافين 2390 حالة

وفيات 26