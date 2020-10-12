"الفرا": انتظام الدراسة في مدارس التوجيهي بخان يونس وفق البرتوكول الصحي

خان يونس- الرأي

أكدعبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، على انتظام الدراسة في مدارس الثانوية العامة في الفوج الثاني، والتي اتسمت بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس والمعلمين في إنجاح سير العملية التعليمية لمدارس الثانوية العامة في يومها الثاني.

جاء ذلك، خلال تفقد وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس صباح امس الأحد، انتظام الدراسة في مدارس الثانوية العامة في يومها الثاني وفق البرتوكول الصحي، وذلك تنفيذاً للمرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للمدارس.

وضم الوفد الأول: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. حسني شعت نائب مدير عام وحدة المتابعة الداخلية بالوزارة، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور، أما الوفد الثاني فقد ضم: أ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وعدد من المشرفين التربويين بالمديرية.

وحث الفرا طلبة الثانوية العامة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد وعدم التجمهر في ساحات المدرسة، متمنياً السلامة التامة للجميع.

من جانبه أشاد أ. صالحية بالإجراءات والترتيبات التي اتخذتها مديرية تعليم خان يونس ومدارسها في يومها الثاني، للحفاظ على سلامة طلبة الثانوية العامة، والعودة الآمنة لمقاعد الدراسة وفق الإجراءات الصحية، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

كما ثمن أ. شعت جهود لجنة الطوارئ بمديرية تعليم خان يونس، والتي أثمر عملها انضباطاً والتزاماً بجميع الإجراءات المتبعة لاستئناف الدراسة، مؤكداً على أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لجميع الفرق الميدانية من رؤساء أقسام ومشرفين تربويين من أجل سير العملية التعليمية بنجاح.

بدوره طالب أ. العسولي جميع الموظفين والمعلمين بالمدارس الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكداً بأن نجاح المرحلة الأولى من استئناف الدراسة لطلبة الثانوية العامة، هو نجاح للمراحل الأخرى التي ستنفذ لاحقاً، وفق قرارات صادرة من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه حث أ. أبو شتات جميع الطلبة على الاهتمام بدراستهم ومتابعة الصفوف الافتراضية، واستثمار الوقت من أجل تحقيق طموحاتهم وأمنياتهم بالتفوق والنجاح.

هذا وقوبلت الإجراءات بارتياح من قبل الطلبة وأولياء الأمور.

جدير بالذكر أن الزيارة شملت عدة مدارس وهي: مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، ومدرسة عكا الثانوية للبنات، ومدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ومدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ومدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، ومدرسة الاسراء الثانوية للبنين، ومدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، ومدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، ومدرسة سليمان الاغا الثانوية للبنات.

