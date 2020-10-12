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تعليم شمال غزة يثمّن جهود لجنة الطوارئ ومتابعة الميدان

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:57

تعليم شمال غزة يثمّن جهود لجنة الطوارئ ومتابعة الميدان
تعليم شمال غزة يثمّن جهود لجنة الطوارئ ومتابعة الميدان

غزة- الرأي

ثمّن مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، جهود لجنة الطوارئ ومتابعة الميدان بالمديرية؛ لجهودها الكبيرة في خدمة العملية التعليمية، من إشرافها ومتابعتها الحثيثة للاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها مدارس الثانوية العامة لضمان العودة الآمنة للمدارس.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده مدير التعليم في مكتبه مع أعضاء اللجنة، بحضور مديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جاد صالحة، وأ. موسى شهاب.

واستأنفت وزارة التربية والتعليم العالي أمس السبت، الدراسة في مدارس مرحلة الثانوية العامة بمحافظات غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.

ورحب أ. حرز الله، بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم التي أثمرت انضباطا والتزاماً فاق التوقعات في الميدان، وهو ما قوبل بارتياح كبير من قبل الطلبة ومجالس أولياء الأمور، ووفود وزارة التربية والتعليم، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الذين تفقدوا مختلف مدارس الثانوية العامة بالمديرية.

وأكد أ. حرز الله على التكاملية في العمل بين كوادر المديرية كافة من جهة، ومدراء المدارس والهيئات التدريسية والعاملين في المدارس من جهة ثانية، بما يخدم الطلبة ويساهم في رفعة وتعزيز العملية التعليمية.

ولفت مدير التربية والتعليم إلى ضرورة أن يواصل فريق اللجنة عمله في الميدان خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز المدارس والطلبة، والعمل على حل أي إشكالات قد تطرأ في الميدان.

وكانت مديرية شمال غزة، قد شكلت فريقًا من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية؛ لمتابعة إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا" التي اتخذتها مدارس المديرية ضمن استعداداتها عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

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