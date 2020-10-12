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بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية

تعليم خانيونس يبحث تنفيذ برامج في مجال التثقيف الصحي المدرسي

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:04

تعليم خانيونس يبحث تنفيذ برامج في مجال التثقيف الصحي المدرسي
تعليم خانيونس يبحث تنفيذ برامج في مجال التثقيف الصحي المدرسي

خان يونس- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وفداً من جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية، وكان في استقبالهم أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية.


ورحب أ. العسولي بالفريق الزائر، مثمناً جهودهم في دعم المسيرة التعليمية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظات غزة، مع استمرار جائحة كورونا.

من جانبه، قدم الفريق الزائر وبالشراكة مع أوكسفام مشروع تحسين البيئة التعليمية التي تراعي التنوع الاجتماعي في قطاع غزة، وتم الاتفاق على آلية تنفيذ بعض البرامج في مجال التثقيف الصحي، وتوزيع بروشورات صحية وتوزيع حقيبة صحية لجميع الطلبة.
 

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