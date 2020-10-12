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التعليم رفح تواصل متابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:12

التعليم رفح تواصل متابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية(1)
التعليم رفح تواصل متابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية(1)

رفح- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم متابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية ومتابعة تطبيق خطة الوزارة في السلامة والوقاية.
وزار وفد من المديرية عدة مدارس بحضور مدير التعليم أشرف عابدين، وبرفقته رئيس لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة حاتم غيث .
وتابع الوفد الطابور الصباحي القصير وعملية دخول الطلبة وتواجدهم في الصفوف وأثناء الاستراحة لكل مجموعة وكذلك عملية الخروج .
و أشاد غيث بالتزام الطلبة بارتداء الكمامات داخل الصفوف وخارجها وكذلك عمليتي الدخول والخروج النموذجية والتباعد الدائم بين الطلبة طوال فترة الدوام المدرسي .
 

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