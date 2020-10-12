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الحكم المحلي تنظم جولة تفتيشية على محطات الوقود بخان يونس

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:15

الحكم المحلي تنظم جولة تفتيشية على محطات الوقود والغاز بخان يونس
الحكم المحلي تنظم جولة تفتيشية على محطات الوقود والغاز بخان يونس

خان يونس- الرأي

استكملت وزارة الحكم المحلي الجولات التفتيشية على محطات الوقود والغاز بمحافظة خان يونس. 

وأجرت لجنة تسوية أوضاع محطات الغاز والوقود بوزارة الحكم المحلي جولة رقابية على محطات تعبئة الوقود ممثلة بأعضائها م. نعيم اللوح مدير دائرة التنظيم، م. زياد عبيد. 

حيث تم زيارة عدة محطات و إغلاق محطتين وقود إغلاق نهائي وتسوية أوضاع باقي المحطات في نفس الموقع، وتم تسليم تلك المحطات كتب من الوزارة بخصوص تسوية أوضاعهم وتم منحهم مهلة شهرين حسب نظام محطات والوقود لسنة 2018 وتم تسليم كتب بالإغلاق للمحطات التي صدر بها قرار اغلاق. 

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