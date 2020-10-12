وكالة الرأي الفلسطينية التعليم رفح تواصل متابعة استئناف العملية التعليمية في المدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يبحث تنفيذ برامج في مجال التثقيف الصحي المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يثمّن جهود لجنة الطوارئ ومتابعة الميدان وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تباشر التحقيق في واقعتي مخالفة قرار الحجر المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا": انتظام الدراسة في مدارس التوجيهي بخان يونس وفق البرتوكول الصحي وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و118 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مكافحة العدوى تعكف على تدريب كافة العاملين في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي تنفذ حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع المواطنين من دخول بلدة سبسطية وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب" ينظم دورة في سبل التعامل والوقاية من "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مجمع ناصر الطبي يقدم الخدمة الصحية لـ (500) طفل خلال سبتمبر

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:20

مجمع ناصر الطبي يقدم الخدمة الصحية لـ (500) طفل خلال سبتمبر
مجمع ناصر الطبي يقدم الخدمة الصحية لـ (500) طفل خلال سبتمبر

خان يونس- الرأي

ذكر رئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع ناصر الطبي د.هشام دلول انه تم معاينة(500) طفل في قسم الطوارئ، والتعامل معهم بما يلزم من علاج ومتابعة، حيث تم ادخال (150) طفل منهم إلى قسم جراحة الأطفال، واجراء جراحات طارئة لنحو (40) طفلا، من ضمنها التهابات الزائدة الدودية و تشوهات خلقية للأطفال حديثي الولادة إضافة الى استقبال حالات داخل القسم لمعاينتها.

وأشار د. دلول لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، وصل الى المجمع وهو يعاني من آلام شديدة في البطن حيث وصفها بالأعراض الاعتيادية للزائدة الدودية، ويقول:" ما جعل هذه الحالة مختلفة انه وبعد التشخيص الإكلينيكي والتصوير الإشعاعي كانت المفاجأة، حيث تبين أن الطفل يعاني من انفجار في الزائدة الدودية منذ أسبوعين تقريبا وحدث تسمم في الدم Septicemia ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، وتم ادخال الطفل غرفة العمليات بعد 20 دقيقة فقط من حضوره للمستشفى نظرا لخطورة الحالة".

وأضاف" بعد التخدير والبدء في العملية كان بانتظارنا مفاجأة اخرى حيث وجدنا تكون خراج (دمل) كبير الحجم حول الزائدة واحتاج الى ساعتين من الجراحة تم فيها استئصال الزائدة الدودية وتنظيف الخراج داخل بطن المريض ومكث الطفل بعد العملية عدة أيام لتلقي العلاج داخل المجمع وخرج بعدها بصحة جيدة".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟