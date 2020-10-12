مجمع ناصر الطبي يقدم الخدمة الصحية لـ (500) طفل خلال سبتمبر

خان يونس- الرأي

ذكر رئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع ناصر الطبي د.هشام دلول انه تم معاينة(500) طفل في قسم الطوارئ، والتعامل معهم بما يلزم من علاج ومتابعة، حيث تم ادخال (150) طفل منهم إلى قسم جراحة الأطفال، واجراء جراحات طارئة لنحو (40) طفلا، من ضمنها التهابات الزائدة الدودية و تشوهات خلقية للأطفال حديثي الولادة إضافة الى استقبال حالات داخل القسم لمعاينتها.

وأشار د. دلول لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، وصل الى المجمع وهو يعاني من آلام شديدة في البطن حيث وصفها بالأعراض الاعتيادية للزائدة الدودية، ويقول:" ما جعل هذه الحالة مختلفة انه وبعد التشخيص الإكلينيكي والتصوير الإشعاعي كانت المفاجأة، حيث تبين أن الطفل يعاني من انفجار في الزائدة الدودية منذ أسبوعين تقريبا وحدث تسمم في الدم Septicemia ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، وتم ادخال الطفل غرفة العمليات بعد 20 دقيقة فقط من حضوره للمستشفى نظرا لخطورة الحالة".

وأضاف" بعد التخدير والبدء في العملية كان بانتظارنا مفاجأة اخرى حيث وجدنا تكون خراج (دمل) كبير الحجم حول الزائدة واحتاج الى ساعتين من الجراحة تم فيها استئصال الزائدة الدودية وتنظيف الخراج داخل بطن المريض ومكث الطفل بعد العملية عدة أيام لتلقي العلاج داخل المجمع وخرج بعدها بصحة جيدة".