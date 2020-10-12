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المستشفى الإندونيسي تطلق مبادرة للدعم النفسي

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:55

المستشفى الإندونيسي تطلق مبادرة للدعم النفسي
المستشفى الإندونيسي تطلق مبادرة للدعم النفسي

غزة- الرأي

أطلقت الوحدة النفسية بالمستشفى الاندونيسي مبادرة (كلامك_بيخفف_آلامك) لدعم الطواقم الطبية والمرضى بالمستشفى.

واوضح أ. محمد ابو ندى رئيس الوحدة النفسية بالمستشفى أن هذه المبادرة تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، مشيراً بأن المبادرة تأتي للتخفيف عن الجميع من طواقم طبية ومرضى ضمن عدة برامج ارشادية ونفسية من خلال مختصين، مشيرا إلى انطلاق هاشتاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم المبادرة لتقديم خدماته للمحتاجين ايضاً الكترونيا.

من جهته، أشاد مدير مستشفى الاندونيسي د. شوقي سالم بالجهود التي تبدلها الوحدة ودعمها المتواصل للكوادر الطبية والعاملين والمرضى، مؤكداً بأن مثل هذه المبادرات ترفع من معنوياتهم وتعزز من دورهم، داعياً لمواصلة تلك البرامج.

المستشفى الإندونيسي تطلق مبادرة للدعم النفسي 4 (2)
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