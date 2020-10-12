تربية الوسطى تناقش استعدادات المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس

الوسطى- الرأي

قال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، إن عودة التعليم الوجاهي بكافة مراحلة ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس منوط بمدى وعي والتزام الطلبة والمدارس بالبروتوكولات الصحية و الوقائية للحماية من جائحة كورونا ومدى التقيد بتعليمات وإرشادات وزارة التربية والتعليم بما يخص ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغيرها من التوجيهات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بالوسطى بمدراء المدارس ومديراتها لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات للمرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس التي تشمل الصفوف من (7 – 11)، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي و مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة ومدراء المدارس ومديراتها، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.