"العبادلة" يفتتح البرنامج التدريبي الثاني للعناية المركزة

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن برنامج العناية المركزة واحد من أهم البرامج التدريبية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز الخدمة الصحية خلال جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج الثاني للعناية المركزة بحضور المدربين استشاريي التخدير والعناية المركزة كلا من د. وليد الصالحي، و د. اياد ابو كرش، و أ. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة.

وتابع د. العبادلة ان هذه الدورة جاءت استجابة للحاجة الماسة والملّحة للأطباء للعمل في اقسام العناية المركزة، وأضاف انه خلال فترة جائحة كورونا تم توجيه التدريب الى التركيز على العناية المركزة وسياسات مكافحة العدوى، وموجها في حديثه رسالة للأطباء على ضرورة الاهتمام لتحصيل الاستفادة المثلى من البرنامج، ومعرفة كل طبيب بأساسيات الطب الحرج وأسس العمل داخل العناية المركزة بغض النظر عن تخصصه ومكان عمله وكيفية حماية المريض من عدم الوصول لقسم العناية، مشيرا الى سعي ادارته الى ادراج برنامج العناية المركزة ضمن منهج البورد الفلسطيني.

وفي كلمته اوضح د. وليد لصالحي ان البرنامج عبارة عن دورة مكثفة في العناية المركزة تشمل أسبوع نظري وتمتد لثلاثة شهور تدريب عملي على 30 مهارة مكتسبة، حيث سيتم تدريب 60 طبيبا داخل اقسام العناية المركزة في المستشفيات

ولفت د. الصالحي الى النقص العددي والنوعي في الكادر الطبي في ظل تحديات الحروب والأزمات إضافة إلى تحدي الوبائيات الامر الذي وجب لتقديم الاحد الأدنى من المهارات الأساسية في تخصص العناية المركزة للعمل بطريقة آمنة للمرضى.

فيما ابدى د. اياد أبو كرش أحد مدربي بالبرنامج استعداده لتقديم خبرته العملية والعلمية والمساهمة في تطوير مهارات الكادر البشري، مقدما شكرا لإدارة تنمية القوى البشرية على اهتمامهم بالبرنامج.