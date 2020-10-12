وصول أول سفينة شحن من الإمارات إلى ميناء حيفا مباشرة

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن أول سفينة شحن إماراتية وصلت إلى ميناء حيفا صباح اليوم، مباشرةً من ميناء جبل علي في دبي، مشيرةً إلى أن هذه الرحلة ستتحول مستقبلًا إلى خط بحري أسبوعي بين البلدين.



وأشارت القناة إلى أن سفينة الحاويات "MSC Prais" تبحر على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.



ولفتت إلى أن مجلس وزراء الاحتلال سيلتئم اليوم لإقرار اتفاقية السلام مع الامارات تمهيدًا لطرحه على الكنيست للمصادقة عليه.



وفي سياق متصل، قالت القناة العبرية: "إن إسرائيل تبحث مع كل من الإمارات والسعودية والأردن، إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء حيفا مع الإمارات مما سيوفر الكثير من رحلات الشحن البحرية من الإمارات وإليها".

عكا.