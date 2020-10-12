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تعليم خان يونس ينفذ لقاء عن بُعد حول "منصات التعليم الالكتروني"

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:27

التعليم في خان يونس ينفذ لقاء عن بُعد حول "منصات التعليم الالكتروني"
التعليم في خان يونس ينفذ لقاء عن بُعد حول

خان يونس- الرأي

عقدت لجنة مبحث التكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم خان يونس، لقاء تكنولوجياً حول منصات التعليم الالكتروني والعمل الحر، وعقد اللقاء عن بُعد عبر تقنية الزووم .


و تخلل اللقاء كلمة لمدير التربية والتعليم أ. عبد الرحيم الفرا، رحب من خلالها بالمشاركين ، وثمن جهود لجنة مبحث التكنولوجيا بالمديرية على جهودهم الكبيرة في عقد مثل هذه اللقاءات، التي تعود بالفائدة على تطوير قدرات المعلمين وفتح آفاق أكثر اتساعاً.


من جانبه قال أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا بالمديرية، بأن هذا اللقاء التخصصي عقد بحضور. عدد كبير من المعلمين والمشرفين والمهتمين في مجال التعليم الالكتروني في القطاع.


بدورها تحدثت أ. داليا شراب خبيرة التسويق بالمحتوى وبناء المجتمعات الافتراضية،  عن منصات التعليم والالكتروني والعمل الحر المنطلق من مفهوم التعلم الذاتي وأهدافه من خلال منصات التعليم الالكتروني والمهارات اللازمة لتطوير الذات، ومميزات هذه المنصات.


واستأنفت أ. شراب الحديث عن أهم منصات التعليم الالكتروني وأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند انشاء البروفايل الخاص وإثراؤه بالمعلومات الصحيحة والحقيقية وأهم المهارات التي يجب تطويرها واتقانها.
 

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