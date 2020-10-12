"المباحث العامة" تنجز شكاوى سرقة بقيمة 10 آلاف شيكل برفح

رفح- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسمي البلد وتل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ثلاث شكاوى سرقة من المواطنين بلغت قيمتها "10" آلاف شيكل.

و قال النقيب نائل بشير رئيس قسم مباحث تل السلطان: "باشرت المباحث بناءً على تكليف من النيابة العامة، بالبحث والتحري حول مرتكبي عدد من عمليات السرقة في المحافظة بعد ورود شكاوى من المواطنين".

وفي التفاصيل؛ أوضح النقيب بشير أن المواطن "ك.س" تقدم بشكوى مفادها قيام مجهول بالسطو على محله وسرقة بضاعة من داخله بقيمة 3 ألاف شيكل.

وأشار إلى أنه ومن خلال البحث والتحري المكثف حول الوقائع تم الاشتباه بالمدعو "ن.ب" والذي تم استدعاءه حسب الأصول القانونية وبالتحقيق معه أقر بواقعة السطو على محل المواطن "ك.س".

ولفت إلى تلقي قسمه لأربع شكاوى أخرى من مواطنين، تفيد قيام مجهولين بسرقة أثاث منزلي من بيوتهم ومزارعهم.

وبيّن النقيب بشير أنه تم إنجاز قضية سرقة الأثاث المنزلي بعد استدعاء المشتبه به "م.ح" حسب الأصول القانونية، والذي اعترف خلال التحقيقات بالوقائع المنسوبة إليه.

ولفت النقيب بشير إلى أنه تم تدوين أقوال المشتبه بهم وإحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

وفي سياق متصل؛ ضبط قسم مباحث البلد بمحافظة رفح دراجة نارية مسروقة من نوع دايون 40 بعد تكليف ورد من النيابة العامة حول شكوى المواطن تقدم بها المواطن "ج.ش" والتي مفادها قيام مجهول بسرقة دارجته النارية.

ولفت النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث البلد إلى أن طواقم المباحث بدأت بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة من لحظة وقوعها، إلى أن تمكنوا من ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة المدعو "م.د" والذي أعترف خلال التحقيق الأولي بسرقتها".

وأشار النقيب زعرب إلى أنه تم إحالة المشتبه به وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.