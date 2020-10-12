بلدية خان يونس تجري فحص فايروس كورونا لموظفيها

خان يونس- الرأي

أجرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، عشرات الفحوصات الطبية العشوائية لموظفيها العاملين في كافة الدوائر والأقسام المختلفة والذين لديهم إحتكاك مباشر مع الجمهور وذلك من أجل الاطمئنان عل سلامة العاملين بالبلدية وكذلك جمهور المواطنين الذين لديهم معاملات مختلفة بالبلدية.

وذكر رئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس أ. عماد الأغا، أن الفحص الطبي الذي أجرته دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة شمل أخذ عينات عشوائية من موظفي البلدية سيما الذين لديهم تعامل مباشر بالمواطنين وخاصة العاملين في مركز خدمات الجمهور والفرق الميدانية وموظفي صناع الجمال وعمال الخدمات وباقي الموظفين من أقسام متنوعة.

وأوضح الأغا أنه تم سحب (100) عينة مخبرية من موظفي البلدية وعينات عشوائية من العاملين في مطاعم خان يونس، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية المعمول بها وفق البروتكول الطبي بوزارة الصحة، مشيرًا في ذات السياق إلى أنه سيتم إعلام الموظفين والمواطنين وفق الاجراءات المتبعة لطمأنتهم.

وشكر رئيس اللجنة طاقم الطب الوقائي على تعاونهم الكبير من خلال أخذ المسحات متمنيًا للجميع السلامة التامة من هذا الوباء، معربًا عن أمله أن تكون النتائج مطمئنة ولا تكون أي إصابة في هذه المسحات العشوائية.