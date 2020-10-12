طوارئ خان يونس تبحث مع أصحاب المطاعم تطبيق إجراءات السلامة

خان يونس- الرأي

بحثت لجنة الطوارىء المركزية في محافظة خان يونس جنوب محافظات غزة، مع أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، السبل الكفيلة لمجابهة وباء كورونا من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل وباء كورونا.

وكانت اللجنة برئاسة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وبمشاركة مدير الصحة بخان يونس د. تميم صقر، ونائب مدير شرطة محافظة خان يونس عقيد عماد الغلبان، ورئيس لجنة جائحة كورونا في البلدية أ. عماد الأغا، ورئيس قسم مباحث السياحة والآثار بالمحافظة رائد عبد الله خلف الله، قد عقدوا اجتماعًا مع أصحاب المطاعم وذلك لتدارس إجراءات السلامة المطلوبه قبل إعادة افتتاح المطاعم من جديد.

وخلال كلمته، أكد البطة على الدور المهم لأصحاب المطاعم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في مدينة خان يونس والتي تأثرت جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة ومن منطلق المصلحة الوطنية العامة إرتأت عقد الاجتماع من أجل تدارس الخطوات المسبقة والتأكد من التجهيزات والاجراءات الوقائية للمطاعم من أجل ضمان تقديم الخدمة للزبائن وفق الاجراءات الصحية المطلوبة.

وأكد البطة على وجوب اتباع أصحاب تلك المطاعم وكافة العاملين فيها الاجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين الوافدين للمطعم وتوزيع مقاعد الجلوس في أماكن متباعدة لمنع الإكتظاظ في قاعات المطاعم لضمان عدم الازدحام، إلى جانب ضرورة استخدام المواد الطبية للتعقيم أولاً بأول لمقدمي ومتلقي الخدمة وأماكن الجلوس لمجابهة الفايروس حفاظاً على الجميع.

وأوضح رئيس اللجنة على ضرورة التعقيم الذاتي وارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس لكافة العاملين والحفاظ على النظافة العامة في المكان والتأكيد على الزبائن بضرورة إرتداء الكمامة وتوجيهم إلى الأماكن المخصصة للجلوس في المطعم.

ومن جانبه أكد الغلبان على أهمية إتباع الإرشادات والتعليمات وفق البروتكول الصحي المعمول به وتنفيذها بحذافيرها حفاظًا على السلامة العامة لمنع تفشي الوباء في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة تسجيل أسماء الزبائن المتلقين للخدمة في المطعم لضمان معرفة خارطة الوباء في حال ظهور حالات إصابة، لافتًا في ذات السياق أن اللجنة ستسخر جهودها من أجل خدمة الجميع والحفاظ على عجلة الاقتصاد واستمرارية الجهود المبذولة لمجابهة الجائحة.

وفي سياق متصل شدد خلف الله على أن مباحث السياحة ستعمد إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة في المطاعم وتنفيذها من أجل حماية المواطنين، مشيرًا إلى أن المباحث ستعمل على رفع توصياتها للجنة الطوارىء المركزية بالمحافظة من أجل إتخاذ الاجراءات المناسبة والقرارات المتعلقة بالخصوص.

وبدوره أكد صقر على وجوب اتباع ارشادت وزارة الصحة وتحقيق التباعد المكاني والمحافظة على النظافة الشخصية لكافة العاملين بالمطاعم وارتداء الكمامات، مبينًا أن دائرة صحة خان يونس على استعداد تام لاجراء الفحوصات المخبرية للفحص عن فايروس كورونا لتأكد من سلامة العاملين قُبيل عملية إعادة الإفتتاح.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تسمية لجنة من أصحاب المطاعم للتواصل مع لجنة الطوارىء المركزية بالمحافظة لتبادل المعلومات والتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية.

