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طالبة ثانوية من دير البلح تنشئ قناة تعليمية لشرح منهاج التكنولوجيا

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:56

طالبة ثانوية من دير البلح تنشئ قناة تعليمية لشرح منهاج التكنولوجيا
طالبة ثانوية من دير البلح تنشئ قناة تعليمية لشرح منهاج التكنولوجيا

الوسطى- الرأي

 أنشأت الطالبة أسماء أبو سمرة من مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، قناة تعليمية لشرح منهاج التكنولوجيا للصف الثاني عشر ادبي  عبر توظيف استراتيجية المعلم الصغير والتعلم بالأقران بإشراف مديرة المدرسة باسمة أبو جرير ومتابعة ودعم المعلمة هبة أبو موسى، ويأتي ذلك  في مبادرة نوعية منها لاستغلال الوقت والاستفادة من فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا.

 الطالبة أبو سمرة قالت ان الهدف من إنشاء القناة هو استغلال فترة الحجر في التعليم عن بعد، وكي تتمكن الطالبات من متابعة دروسهن، كما تسعى القناة لتبادل المعارف والخبرات في أفضل الطرق لشرح دروس مبحث التكنولوجيا للصف الثاني عشر للفرع الأدبي من خلال التفاعل والأسئلة، وأضافت ان ما دفعني لإنشاء القناة هو المهارة التي اكتسبتها من عملي على جهاز الحاسوب والتدرب على البرامج المختلفة الخاصة بمنهاج الصف الثاني عشر أدبي في التكنولوجيا.

 

 وشكرت أبو سمرة مديرة المدرسة والمعلمة هبة أبو موسى على الدعم والمتابعة المستمرة خلال فترة الحجر وعلى الدروس التعليمية والتعلم عن بعد من خلال الفصول الافتراضية، ودعت الطالبة أبو سمرة الطالبات للدخول إلى قناتها التعليمية على اليوتيوب والتفاعل معها والاستفادة مما تقدمه من دروس ومحتوى تعليمي.

 

  مديرة المدرسة باسمة أبو جرير أوضحت، أن المدرسة تدعم الابداعات الطلابية التي تخدم المسيرة التعليمية خاصة من خلال التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، وشكرت الطالبة أسماء أبو سمرة على انشاء هذه القناة التعليمية وأشادت بجهود المعلمات بالتواصل مع الطالبات في الصفوف الافتراضية وشرح الدروس والرد على الأسئلة والاستفسارات.

22115 طالبة ثانوية من دير البلح تنشئ قناة تعليمية لشرح منهاج التكنولوجيا
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