تعليم شرق خان يونس يناقش المرحلة الثانية من العودة الآمنة للطلبة

خان يونس- الرأي

اجتمع مدير التعليم أ. سعيد قديح ، بمدراء المدارس الثانوية والأساسية ،استعدادًا للمرحلة الثانية من العودة الآمنة الطلبة و لوضعهم في صورة آخر الاستعدادات والترتيبات وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وبحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر ورئيس قسم الصحة المدرسية د. خليل النجار ، ورئيس قسم التخطيط أ. عدلي أبو رضوان ، ورئيس قسم الإدارات التربوية أ. خالد أبو دقة، وذلك في قاعة طيبة الثانوية للبنات.



وفي كلمته ثمن قديح جهود مدراء المدارس للمرحلة الثانوية على ما بذلوه من جهد واضح ساهم في نجاح المرحلة الأولى بشهادة الجميع، مضيفاً بأن الاجتماع يأتي لوضع مدراء مدارس في صورة التعليمات الواجب القيام بها من أجل استئناف الدراسة للمرحلة الثانية من الصف التاسع إلى الحادي عشر، ومؤكداً على تفعيل لجان الطوارئ داخل المدارس، والعمل على متابعة تنظيف المدارس والصفوف وترتيب مقاعد الدراسة، بحيث يكون كل صف كحد أقصى 25 طالب، مع اتخاذ إجراءات تباعد المسافة بينهم، منوهاً بأنه سيتم توفير جميع المنظفات وأدوات التعقيم لجميع المدارس، وضرورة متابعة دورات المياه والمقاصف.



وطالب قديح جميع الطلبة بالالتزام بالكمامة وأدوات التعقيم واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، مؤكدا بأن إدارة كل مدرسة ستقوم بعملية فحص الحرارة لكل طالب وطالبة من أجل التأكد من سلامتهم، مشدداً على التزام الطلبة بأدواته الخاصة وعدم استخدام أو لمس أي أدوات أخرى.



وأوضح بأنه سيتم متابعة ملف المعلمين من قبل قسم الاشراف التربوي، والشئون الإدارية، مع ضرورة عدم دوام معلمي الأمراض المزمنة، ومعلمي المناطق المصنفة بالحمراء، مؤكداً بأن الوزارة ستقوم بتوفير البديل.



من جانبه شدد أو خاطر على أهمية تطبيق البرتوكول الصحي على جميع المعلمين والطلبة، وعدم التهاون، مشيراً بأنه سيتم توفير أذنه لكل مدرسة للمساعدة في تنظيف وتعقيم المدارس، داعياً مدراء المدارس بعمل إرشادات ووضعها على جدار المدرسة، وكذلك نشرات تثقيفية وتوزيعها على الطلاب، التي من شأنها توعية الطلبة من فيروس كورونا.