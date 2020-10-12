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"التعليم" يتفقد مدرسة راهبات الوردية لمتابعة العودة الآمنة

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:23

"التعليم" يتفقد مدرسة راهبات الوردية لمتابعة العودة الآمنة

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم، زيارة  تفقدية لمدرسة راهبات الوردية غرب مدينة غزة،  وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية في المدرسة، ومدى التزامهم بالبروتوكول الصحي الخاص بالعودة الآمنة للمدارس.

وشارك في الجولة التفقدية مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي، والدكتور جمال الفليت مدير الدائرة الفنية والأستاذة مها حلس مدير الدائرة الإدارية والأستاذ رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية .

وكان في استقبالهم الأستاذة نبيلة صالح مديرة المدرسة التي رحبت بالسيد مدير التربية والتعليم والوفد الزائر.

وأعربت  الأستاذة صالح، عن سعادتها بتلك الزيارة التي تؤكد على حرص مديرية التربية والتعليم على سلامة الطلبة والمعلمين.

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