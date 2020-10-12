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أوقفت 83 من أصحابها ومواطنين آخرين

"مباحث كورونا" تُغلق 88 محلًا ومنشأة مخالفة

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:25

"مباحث كورونا" تُغلق 88 محلًا ومنشأة مخالفة

غزة- الرأي

واصلت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 88 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وذكرت أنها أوقفت 54 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 24 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 29 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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