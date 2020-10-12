تعليم غرب غزة يؤكد على ضرورة التزام المدارس بتعليمات البروتوكول الصحي

غزة- الرأي

أكد د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة على ضرورة الالتزام بتعليمات البروتوكول الصحي في الصفوف المدرسية والمقاصف والمرافق الأخرى فيها، ضمن المرحلة الأولى من خطة العودة الآمنة للمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته مديرية التربية والتعليم غرب غزة لمدراء مدارس صفوف المرحلة من (7-11)، في مركز التدريب التابع للمديرية، لوضعهم في آلية استئناف المسيرة التعليمية بعد تعطلها لمدة تزيد عن الشهر بسبب جائحة كورونا التي عصفت بقطاع غزة، وحضر الاجتماع د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إلى جانب مدراء المدارس ومديراتها.

كما وأكد د.أبوعلي على أنه ينبغي أن يكون الطلاب على وعي تام بماهية فيروس "كورونا المستجد"، وأعراض الإصابة به، وطرق العدوى، من خلال برامج توعية تقوم بها إدارة المدرسة، مع ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي في أثناء العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

ومن جانبه أشار د.جمال الفليت إلى أهمية خفض الكثافة الطلابية في الفصول مع ضرورة توفير التهوية الجيدة فيها، والاهتمام بنظافة الحمامات والأماكن والأدوات التي يستخدمها الطلاب وتطهيرها، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة المتابعة لإجراءات السلامة والالتزام بتعليمات البرتوكول الصحي.

بدورها أكدت أ.مها حلس أن العودة إلى المدارس خطوة مهمة لضمان جودة التعليم، مع ضرورة الاهتمام بإجراءات الوقاية والتعقيم والمطهرات، حتى نخرج من هذه الأزمة التي عصفت بقطاع غزة وأثرت بشكل سلبي على المسيرة التعليمية.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والاستفسارات حول المسيرة التعليمية والمستجدات التي قد تكون خلال استئناف المسيرة التعليمية.