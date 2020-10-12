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سلطة الأراضي توصل تقديم خدامتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:46

سلطة الأراضي توصل تقديم خدامتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة
سلطة الأراضي توصل تقديم خدامتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة

غزة- الرأي

أكدت سلطة الأراضي أنها تواصل تقديم خدامتها للمواطنين، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من خلال اداراتها المختلفة،  دون أي تأخير.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها صباح الاثنين، إن طواقمها المكتبية والميدانية والفنية تقدم خدماتها للجمهور على مدار أيام الأسبوع مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا من خلال تعقيم المكان ومراعاة التباعد الجسدي وإلزام الموظف والمواطن بارتداء الكمامة .

من جهته قال رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة، أن استئناف العمل جاء بعد توفير كل المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات من أجل عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنجاز معاملاتهم لاسيما في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو وذلك باتباع أنظمة الكترونية تقلل من الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف وتمنع الازدحام داخل مقر سلطة الأراضي.

بدوره قال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو أ. عصام الحمارنة، أن ادارته وبالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات منحت كتبة العرائض مزيد من الصلاحيات تمكن كاتب العرائض من إتمام كافة إجراءات المعاملة وإعطاء مواعيد للمواطنين لاستكمال معاملاتهم ويتم ابلاغهم بالمواعيد المحددة عبر رسالة نصية sms.

وقال أ. الحمارنة أن الهدف الأساسي من اللجوء لهذا الاجراء منع الازدحام والتخفيف عن كاهل المواطنين وأشار الحمارنة الى أن طواقم ادارته تعمل بنظام الطوارئ بنسبة ٥٠% مع الالتزام بالتعميم الصادر عن ديوان الموظفين بخصوص الموظفات و كبار السن واصحاب المناعة الضعيفة هذا فيما تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لمراجعات قرارات المحاكم ونشر الوكالات.
 فيما تواصل طواقم الإدارة العامة لأملاك الحكومة جولاتها التفتيشية وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية لا سيما في هذه الظروف الذي يلجأ فيها المواطنين الى استغلال الأوضاع في التعدي على الأراضي الحكومية وبينت سلطة الأراضي أن طواقهما تمكنت خلال الأيام الماضية من إزالة عدد من التعديات الحديثة على أراضي حكومية في مختلف مناطق قطاع غزة وتوزيع اخطارات بالهدم لمتعدين أخرين
الى ذلك تواصل الطواقم الفنية الميدانية في الإدارة العامة للمساحة انجاز معاملات الرفع المساحي للمواطنين حسب المواعيد المحجوزة مسبقا كما تواصل عمليات الرفع المساحي للمعاملات الحكومية وذلك بهدف منع أي تأخير أو إعاقة لأي مشاريع.

سلطة الأراضي توصل تقديم خدامتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة 121421553_3155820731195455_2233929247553559385_o
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