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حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق السلام مع الإمارات

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:41

حكومة الاحتلال ارشيف
حكومة الاحتلال ارشيف

الداخل المحتل-الرأي:

صادقت حكومة الاحتلال، بالإجماع على اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع الإمارات في البيت الأبيض الشهر الماضي، وبقي أن يتم عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول وفقًا لبنوده.
 
وعقب المصادقة على الاتفاق، أجرى "بنيامين نتنياهو"، اتصالًا هاتفيًا بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه مسار العلاقات الثنائية على ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.
 
وأكد الجانبان خلال الاتصال، على أن اتفاق السلام هو خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ويفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون، وأعربا عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق السلام بين البلدين.

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