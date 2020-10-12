الصحة تطلق حملة لتعزيز الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة التوعية والتثقيف لتعزيز الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، بالشراكة مع المبادرات الرسمية والمجتمعية والشبابية .

حيث اكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن ، على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الجهود الحكومية وبخاصة ماتقوم به وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا ، مشيرا الى أن هذه الحملة ستقدم نموذج من العمل المشترك بين المكونات المجتمعية وتوحيد الجهود لتجاوز هذه المرحلة .

كما واشار د. محيسن الى اجراءات التخفيف التي تقر مجتمعيا أنها مرتبطة بمدى التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية ، وعبر د. محيسن عن شكره وتقديره الى كافة ممثلي المبادرات على حرصهم المقدر في المشاركة في هذه الحملة المجتمعية للوقاية من كوفيد 19 .

الى ذلك أوضح مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة ا. سامي أبو ناموس الأهداف التي من أجلها انطلقت الحملة والتي تتضمن جملة من البرامج والفعاليات التي من خلالها سنصل الى الجمهور عبر رسائل تثقيفية وتوعوية للوقاية من كورونا ، مشيرا الى أن الجميع يعمل بشكل جماعي لتحقيق هدف الحملة وهو تعزيز اجراءات الوقاية والسلامة من كورونا كمحور رئيس لنجاح جهود وزارة الصحة .

بدوره أوضح مدير دائرة التثقيف الصحي د. معين كريري دور المبادرات الشبابية والمجتمعية في برامج التوعية التي نفذتها فرق التثقيف الصحي خلال الفترة الماضية ، وان هذه الحملة ماهي الا اضافة لحلقات العمل المتواصلة مع كافة الجهات الرسمية والأهلية .

وفي ختام اللقاء تلى ا. سامي ابو ناموس مدير دائرة العلاقات العامة بيان اطلاق الحملة والذي دعا فيه الى المشاركة من كافة أطياف المجتمع في الفعاليات المقررة ، والتي ستبدأ مساء اليوم بالتغريد على وسم استهتاركسيقتلأحبابك ، والتفاعل مع كل مايصدر من ارشادات صحية تصدر عن وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة في اطار تعزيز التوعية بمخاطر فيروس كورونا .