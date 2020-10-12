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الاحتلال يوافق على قدوم 2000 من يهود الفلاشا

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:53

فلاشا
فلاشا

الداخل المحتل-الرأي:

وافقت حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، على قرار وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو لقدوم 2000 من المنتظرين في المخيمات في إثيوبيا بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021. بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
 
ورحبت الوزيرة "تامانو" بالخطوة قائلةً: "أنا سعيدة للغاية لأن الحكومة الإسرائيلية بأكملها صوتت بالإجماع، على جلب 2000 من هؤلاء الذين ينتظرون في إثيوبيا وآبائهم إلى هنا في إسرائيل".
و يشار إلى أنّ جماعة الفلاشا أو يهود الفلاشا هي الكنية العبرية ليهود بيتا إسرائيل (يهود الحبشة) كما يسمون، ومعظمهم حالياً من أصول أثيوبية.

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