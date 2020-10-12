وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق حملة لتعزيز الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مطاعم غزة تعود للعمل وتروي ظمأ عمالها وكالة الرأي الفلسطينية أحمد مناصرة يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق السلام مع الإمارات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي توصل تقديم خدامتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تشكل لجنة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية مديرية داخلية خان يونس تجري فحص فيروس كورونا لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يؤكد على ضرورة التزام المدارس بتعليمات البروتوكول الصحي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس المحتلة

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:03

مستوطنون يسرقون شجر الزيتون
مستوطنون يسرقون شجر الزيتون

الضفة المحتلة-الرأي:

سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار زيتون من أراضي قرية بورين جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية "غسان دغلس"، "إن عددا من المستوطنين هاجموا أرضا تعود للمواطن يحيى الكردي في بورين، وسرقوا ثمار الزيتون منها".

وفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟