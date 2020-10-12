مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار زيتون من أراضي قرية بورين جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية "غسان دغلس"، "إن عددا من المستوطنين هاجموا أرضا تعود للمواطن يحيى الكردي في بورين، وسرقوا ثمار الزيتون منها".

وفا.