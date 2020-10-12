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عدنان: ماهر الأخرس يطعمنا كرامة وهو يريد الحرية

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:06

خضر عدنان
خضر عدنان

الضفة المحتلة-الرأي:

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان: "إن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي يطعمنا كرامة وهو يريد الحرية من سجون الاحتلال وزوال الاحتلال عن أرض فلسطين".

وأضاف عدنان "إن الأسير الأخرس لا ينتظر موقفاً دولياً وهو ليس صاحب موقف رمادي.

وأكد أن كافة الأسرى المحررين طالبو الصليب الأحمر مرارًا وتكرارًا باصدار بيان دولي أو اجتماع مع السفراء واطلاعاهم على الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس لكن الصليب الأحمر لم يستجيب ولم ينفذ ما طالبناه به.

وشدد الشيخ عدنان، على أن الاعتصام في مقر الصليب الأحمر مستمر ليلاً ونهارا ولن يحول أحد بيننا وبين نصرة أخينا ماهر.

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