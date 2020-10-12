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إعلام الأسرى: اقتحام غرف الاسرى في ايشيل لا يمكن السكوت عليه

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:00

اقتحام جنود الاحتلال لسجن
اقتحام جنود الاحتلال لسجن

غزة- الرأي:

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن ايشل في أعقاب اقتحام وحدة المتسادا لقسم 10 بشكل همجي، مشيراً الى أن اقتحام غرف الأسرى في ايشل بطريقة همجية دون أدنى مراعاة لوجود مرضى وكبار في السن أمرٌ لا يمكن السكوت عليه.

و أوضح الفاخوري بأن عودة وحدة المتسادا لاقتحام أقسام وغرف الأسرى بهذه الطريقة الهمجية ينذر بانفجار وشيك داخل السجون، لافتاً الى ان استخدام البنادق في اقتحام سجن ايشل يشكل تهديدا حقيقيا وخطرا كبيرا على حياة الأسرى.

و أشار الى أن ما فعلته المتسادا في ايشل من تكبيل الأسرى إلى الخلف ووضعهم على الأرض يشكل إهانة كبيرة تتجاوز كافة الخطوط الحمراء في التفاهمات مع الأسرى.

وقال مدير مكتب اعلام الاسرى "إن نقل ممثل قسم 10 في سجن إيشل إلى الزنازين يغلق الباب أمام الحوار مع الأسرى و يبقي كافة الخيارات الأخرى حاضرة وبقوة".

و تابع " الأوضاع في سجن إيشل في طريقها للخروج عن السيطرة وأسرى ايشل لن يكونوا وحدهم في مواجهة المتسادا".

و نقل الفاخوري رسالة على لسان الأسرى مفادها:"على إدارة سجون الاحتلال أن تقرأ التاريخ جيدا ولتستعد لما هو آت إن أبقت على الحالة السائدة على ما هي عليه في سجن إيشل".

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