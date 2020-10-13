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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل الهواتف المحمولة ضارة بجسمك؟

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:57

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قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ضارًا لجسمك لأنها تطلق إشعاعات ضارة. 
 
من الصعب جدًا جعل أطفالك يتجنبون استخدام الهاتف المحمول،ليس الأطفال فقط ، بل البالغين أيضًا مدمنون على منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook و WhatsApp وما إلى ذلك. 
 
في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ كل العمل من خلال أجهزة الكمبيوترالمحمولة والهواتف المحمولة فقط، وبسبب فيروس كورونا، يتنافس كل فرد على العمل المكتبي والفصول الدراسية عبر الإنترنت وكل شيء آخر من خلال هذه الأجهزة فقط. 
 
وليس هناك عودة إلى الوراء وتطورالتكنولوجيا يتزايد يومًا بعد يوم. ستكون الأجيال القادمة أكثر سرعة في اختيار اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وإدمانها، ومع ذلك ، فإن الاستخدام المفرط للأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك يمكن أن يضر بجسمك بطريقة لا يمكنك حتى تخيلها. 
 
وفقا لتقريرموقع "Onlymyhealth." تطلق الهوائيات الموجودة في هذه الأجهزة اللاسلكية إشعاعات ترددات الراديو، على سبيل المثال ، يتصل الهاتف المحمول بأي شبكة هاتف من خلال موجات الراديو بمساعدة هوائي محلي. 

 
المخاطر الصحية للهواتف المحمولة

للإشعاعات الكهرومغناطيسية للهاتف المحمول تأثير عميق وضار على صحتك، كما  يجب أن تتجنب النوم وهاتفك بجوار رأسك تمامًا وأن تكون معتادًا على استخدامه بشكل أقل، لذا  تحقق من هذه الآثار الصحية لإشعاعات الجهاز اللاسلكي:

1. السرطان 

تزيد الهواتف المحمولة من خطر الإصابة بسرطان المخ أو الأورام. الأشعة ضارة جدًا لعقلك وجسمك، طاقة الترددات الراديوية ليست سبب تلف الحمض النووي ، ولكنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.،لان للإشعاعات تأثير سلبي على جسم الإنسان مثل تسخين الأنسجة. ومع ذلك ، لاتحتوي العديد من الدراسات على دليل مناسب على العلاقة بين استخدام الهاتف المحمول والسرطان. 
 

2. خصوبة الذكور 

أظهرت العديد من الدراسات البحثية تأثير إشعاع الهاتف المحمول على جودة الحيوانات المنوية لدى الذكور، لأن الترددات الراديوية والإشعاع الكهرومغناطيسي لهما آثار ضارة على خصوبة الرجال. لذلك ، تجنب استخدام الهواتف من أجل منع انخفاض عدد الحيوانات المنوية. 

3. يؤثر على  الأطفال 

نحن نعلم بالفعل أن جميع الأجهزة اللاسلكية لها تأثير سيئ للغاية على أطفالك، حيثينطوي استخدام الهواتف المحمولة على مخاطر أكبر للتسبب في ورم في المخ لدى المراهقين. 

4. تأثير على  الدماغ

تأثيرآخرعلى حاجز الدم في الدماغ، نظرًا لأن الاسم يتحدث عن نفسه ، هناك حاجز بين الأوعية الدموية في الدماغ (الشعيرات الدموية) والخلايا والمكونات الأخرى التي تشكل أنسجة المخ. 

5. فرط الحساسية الكهرومغناطيسية 

فرط الحساسية الكهرومغناطيسية هي أيضًا أحد المخاطر الصحية للأجهزة اللاسلكية حيث  أبلغ العديد من المستخدمين عن شعور مختلف بعد استخدام هواتفهم المحمولة، فيمكن أن يكون للأشعة الكهرومغناطيسية تأثير على مشاعرك. ومع ذلك ، لا يوجد تشخيص طبي مؤكد لنفسه.

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