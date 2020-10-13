أفضل منتجات الألبان للأمعاء

أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، أن اللبن الرائب هو أفضل منتجات الألبان فائدة لمن يعاني من مشكلات مختلفة في الجهاز الهضمي.

ووفقا للدكتورة، هناك خمسة أسباب لإضافة اللبن الرائب إلى النظام الغذائي:

– يحفز عملية الهضم لأنه يمتص بسرعة ويساعد على امتصاص الأطعمة الأخرى.

– يحسن نبيت الأمعاء، لأنه يحتوي على حمض اللبنيك وخميرة بروبيوتيك.

– يمنع الإمساك ويقلل من خطر التهاب الأمعاء والسرطان والبواسير.

– مصدر مهم للكالسيوم والبروتين

– يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات А وРР وС ومجموعة B و بيتا كاروتين وعناصر المغنيسيوم والصوديوم والفوسفور والكبريت والزنك واليود والسيلينيوم والمنغنيز والكروم والفلور.

وتضيف الأخصائية، “يمكن تناول اللبن الرائب قبل النوم، إذا لم يكن هناك استعداد للوذمة (وبعكسه يجب تناوله خلال النهار)، لأن امتصاص الكالسيوم في الليل أفضل. كما أن اللبن الرائب يحتوي على حمض التربتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي ويساعد على النوم الهادئ”.

وتؤكد في نفس الوقت أن اللبن الرائب ليس مفيدا للجميع. وعلى كل من يعاني من قرحة المعدة والأثني عشري أو التهاب المعدة أوارتفاع حموضة المعدة أوالتهاب البنكرياس، الامتناع عن تناوله. كما يمنع تناوله في حالة التسمم الغذائي.