غزة-الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2644) الثلاثاء 13/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل

“حماس”: المقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات إسرائيل تجاه الأسرى

الرئيس يهاتف رئيس الوزراء الأردني مهنئا إياه بتشكيل الحكومة

أخبار إسرائيلية

زعيم تحالف «يمينا» الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا

شجار دامٍ بين جنود من العرب البدو في قاعدة إسرائيلية

كنيست الاحتلال يرفض سحب الثقة من حكومة نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على اتفاقية السلام مع الإمارات الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على اتفاقية السلام مع الإمارات

الحكومة الإسرائيلية تخطر العليا بعدم نيتها تمديد حالة الطوارئ

غانتس يهدد بالميزانية ونتنياهو يهاجم المظاهرات

إسرائيل توافق على هجرة ألفي إثيوبي يهودي إلى أراضيها

اخبار دولية



"الصحة العالمية": التوصل للقاح كورونا بات قريبا

أخبار عربية

مصر رئيساً بالإجماع للجنة الصحة العالمية في شرق المتوسط

لبنان يعلن تشيكل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي في إسرائيل

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج الفوري عن الأسير الأخرس والأخير يدخل مرحلة الخطر ويقرر…

مصادر لـ “القدس العربي”: الاتصالات بين فتح وحماس لم تحدد موعدا لاجتماع الأمناء…

فلسطينيون يعتصمون داخل “الصليب الأحمر” تضامنا مع الأسير الأخرس

اشتية يندد بجرائم الاحتلال ويطالب بتوفير حماية دولية

الشرق الأوسط

السلطة تتهم المستوطنين بالتصعيد ضد موسم الزيتون

أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

الخليج الإماراتية

تزويد غزة بـ 14000 مسحة فحص

الاهرام المصرية

وصول أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات إلى ميناء حيفا بإسرائيل

الشروق المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"المنظمات الأهلية": توصية محكمة الاحتلال بحق "الأخرس" تمثل قرارا بالإعدام

الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل

جماعات استيطانية تجدد اقتحام باحات المسجد الأقصى

القدس المحلية

الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تفض 7 حفلات زفاف في جنين

اشتية يهنئ الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات

حماس تعقب بعد الاعتداء على الأسيرين أبو الهيجا وسلامة: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال على الأسرى

الإفراج أسيرين من قلقيلية

محافظ جنين يجري تعديلات على قرار إغلاق مدينة ومخيم جنين

الأسيرة شروق دويات.. قلق مستمر لانقطاع أخبارها منذ عزلها بسبب مخالطتها مصاباً بكورونا

القبض على 14 مطلوبا للعدالة في بيت لحم

القبض على متهم بتهديد وابتزاز فتاة عبر موقع الـ"فيس بوك" في نابلس

بيت لحم: المحكمة ترد قضية ضد الصحة حول نشر أسماء مصابي كورونا

اقتحام سجن "إيشل" والاعتداء على الأسرى

الحياة الجديدة

مستوطنون يثبتون حجرا منقوشا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

أبو العينين يحذر من قبول التمويل المشروط تساوقاً مع مشاريع الاحتلال

مجلس الوزراء يوعز بوضع آليات عاجلة لوقف الزحف العمراني غير القانوني

"بكدار" تنهي أعمال التشطيب في مدرسة الحصاد بالقدس

الاحتلال يعتقل مقدسيا بعد الاعتداء عليه

الأيام

المستوطنون يصعّدون حربهم ضد الزيتون والاحتلال يغلق مداخل قرى وطرقاً...

حالة وفاة و35 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

غزة: إطلاق بالونات حارقة وتهديدات بالتصعيد نصرة للأسير الأخرس

المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "تسور هداسا"

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

وحدة برق الجهادية تستأنف اطلاق البالونات وتدعوا المستوطنين للرحيل الفوري

سما نيوز

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

لجنة الطوارئ بغزة: ننفي هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان

الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي بحجة انتشار فيروس كورونا

محافظ جنين يجري تعديلات على قرار إغلاق مدينة ومخيم جنين

عرب 48

"حماس": نتواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل دائم

خاص | إصابة 15 سجينا في معتقل "شطة" بكورونا والعشرات إلى الحجر

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل مواطنة من بلدة إذنا

الاحتلال يغلق البوابة المؤدية إلى قريتي خربثا ...

بلدية بيت لحم تدشن "صرح شهداء المدينة"

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