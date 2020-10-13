http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2644) الثلاثاء 13/10/2020
أخبار فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل
مشعل يهاتف زوجة الأسير ماهر الأخرس
“حماس”: المقاومة جاهزة للتصدي لاعتداءات إسرائيل تجاه الأسرى
حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية الاعتداء على أبو الهيجاء وسلامة
القوى الفلسطينية تدعو "الجماهير العربية" لمناهضة التطبيع
الرئيس يهاتف رئيس الوزراء الأردني مهنئا إياه بتشكيل الحكومة
اشتية: لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني
النائب الغول: تنفيذ أحكام الإعدام واجب شرعي ودستوري
شبكة المنظمات: قرار محكمة الاحتلال إعدام للأسير الأخرس
"الخارجية" تبدأ حصر الأزواج الذين منعهم الاحتلال من الدخول
أخبار إسرائيلية
زعيم تحالف «يمينا» الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا
شجار دامٍ بين جنود من العرب البدو في قاعدة إسرائيلية
كنيست الاحتلال يرفض سحب الثقة من حكومة نتنياهو
الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على اتفاقية السلام مع الإمارات
الحكومة الإسرائيلية تخطر العليا بعدم نيتها تمديد حالة الطوارئ
غانتس يهدد بالميزانية ونتنياهو يهاجم المظاهرات
إسرائيل توافق على هجرة ألفي إثيوبي يهودي إلى أراضيها
"الصحة الإسرائيلية": 36 وفاة و3761 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
"العليا" الإسرائيلية تنظر بقرار هدم منزل منفذ عملية "بيتاح تكفا"
إسرائيل.. الحريديم يقدمون برنامجا سريا لعلاج مرضى كورونا دون علم السلطات
اخبار دولية
"الصحة العالمية": التوصل للقاح كورونا بات قريبا
الانتخابات في الولايات المتحدة: بايدن جيد لاسرائيل
تركيا تعتزم إعادة سفينة التنقيب لشرق المتوسط وسط تنديد يوناني
بريطانيا.. التحقيق في تورط شركة بناء بانتهاكات ضد الفلسطينيين
أخبار عربية
مصر رئيساً بالإجماع للجنة الصحة العالمية في شرق المتوسط
لبنان يعلن تشيكل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي في إسرائيل
القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج الفوري عن الأسير الأخرس والأخير يدخل مرحلة الخطر ويقرر…
مصادر لـ “القدس العربي”: الاتصالات بين فتح وحماس لم تحدد موعدا لاجتماع الأمناء…
فلسطينيون يعتصمون داخل “الصليب الأحمر” تضامنا مع الأسير الأخرس
اشتية يندد بجرائم الاحتلال ويطالب بتوفير حماية دولية
الشرق الأوسط
السلطة تتهم المستوطنين بالتصعيد ضد موسم الزيتون
أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً
الخليج الإماراتية
الاهرام المصرية
وصول أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات إلى ميناء حيفا بإسرائيل
الشروق المصرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس هناك شريك سياسي بإسرائيل
الغد الأردنية
الاحتلال ينهش أراضي الفلسطينيين ضمن مخططه لتغيير حدود بيت لحم
فلسطين: 10 وفيات و395 إصابة جديدة بـ”كورونا”
فلسطينيون يعتصمون داخل “الصليب الأحمر” تضامنا مع “معتقل”
الشرق القطرية
"برلمانيون لأجل القدس" تدعو العالم لوقف الاستيطان
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
البزم: سيناريو إعادة الإغلاق الكامل مطروح لهذا السبب
نادي الأسير: محكمة الاحتلال تَلْتَف على إضراب الأسير ماهر الأخرس
"الخارجية": رحلتان جديدتان لسفر الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية
مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون جنوب نابلس
"المنظمات الأهلية": توصية محكمة الاحتلال بحق "الأخرس" تمثل قرارا بالإعدام
الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب شمال الخليل
جماعات استيطانية تجدد اقتحام باحات المسجد الأقصى
القدس المحلية
الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تفض 7 حفلات زفاف في جنين
اشتية يهنئ الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات
حماس تعقب بعد الاعتداء على الأسيرين أبو الهيجا وسلامة: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال على الأسرى
محافظ جنين يجري تعديلات على قرار إغلاق مدينة ومخيم جنين
الأسيرة شروق دويات.. قلق مستمر لانقطاع أخبارها منذ عزلها بسبب مخالطتها مصاباً بكورونا
القبض على 14 مطلوبا للعدالة في بيت لحم
القبض على متهم بتهديد وابتزاز فتاة عبر موقع الـ"فيس بوك" في نابلس
بيت لحم: المحكمة ترد قضية ضد الصحة حول نشر أسماء مصابي كورونا
اقتحام سجن "إيشل" والاعتداء على الأسرى
الحياة الجديدة
مستوطنون يثبتون حجرا منقوشا عليه الشمعدان في البلدة القديمة
أبو العينين يحذر من قبول التمويل المشروط تساوقاً مع مشاريع الاحتلال
مجلس الوزراء يوعز بوضع آليات عاجلة لوقف الزحف العمراني غير القانوني
"بكدار" تنهي أعمال التشطيب في مدرسة الحصاد بالقدس
الاحتلال يعتقل مقدسيا بعد الاعتداء عليه
الأيام
المستوطنون يصعّدون حربهم ضد الزيتون والاحتلال يغلق مداخل قرى وطرقاً...
حالة وفاة و35 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
غزة: إطلاق بالونات حارقة وتهديدات بالتصعيد نصرة للأسير الأخرس
المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "تسور هداسا"
وكالة صفا
تضرر مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة شرق طولكرم
حماس: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال ضد الأسرى
مشعل: الإرادة الصلبة للأسير الأخرس ستُجبر الاحتلال للرضوخ لمطالبه
محدث البزم: إجراءات التخفيف لا تعني تجاوز الخطر
بالصور وقفة بخانيونس تضامنًا مع الأسير الأخرس
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع الفعاليات الشعبية ضد انتهاكات الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
إعلام الأسرى: اقتحام غرف الاسرى في ايشيل لا يمكن السكوت عليه
عدنان: ماهر الأخرس يطعمنا كرامة وهو يريد الحرية
الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي طارق أبو زيد
أحمد مناصرة يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال
الحكم بالحبس والغرامة على مدان بقتل شقيقه
الصحة تطلق حملة لتعزيز الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا
الاحتلال يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل المحتلة
فلسطين اليوم
40 أسيرا من الفصائل في سجون الاحتلال يعلنون الإضراب عن الطعام
تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لسجن ايشل والاسرى يستنفرون
وحدة برق الجهادية تستأنف اطلاق البالونات وتدعوا المستوطنين للرحيل الفوري
ام بي سي تحذف مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عن موقعها
بالصور الاتحاد الاسلامي ينظم وقفة تضامنية مع الاسير الاخرس بمدينة غزة
تقرير "إسرائيلي": 90% من العرب ضد التطبيع
زوجة الاسير الاخرس تنتقد دور الصليب الاحمر في قضية اضراب زوجها و الاخير يرد
سما نيوز
شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!
"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان
قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة
لجنة الطوارئ بغزة: ننفي هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان
الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي بحجة انتشار فيروس كورونا
معاريف: القيادة الفلسطينية… عودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل أم استمرار الوضع الراهن؟
محافظ جنين يجري تعديلات على قرار إغلاق مدينة ومخيم جنين
عرب 48
"حماس": نتواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل دائم
خاص | إصابة 15 سجينا في معتقل "شطة" بكورونا والعشرات إلى الحجر
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الاحتلال يغلق البوابة المؤدية إلى قريتي خربثا ...
بلدية بيت لحم تدشن "صرح شهداء المدينة"
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- 13 تشرين أول (أكتوبر)
- 2002م اقتحم فدائيّان فلسطينيان مستوطنة "يفول" قرب مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد الفدائيين و مقتل جنديين صهيونيين ، و كتائب أبو الريش تتبنّى العملية .
- 1947 م الاتحاد السوفياتي يعلن قبوله قرار مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1947.
- 1939م الحاج أمين الحسيني يفلت من قبضة السلطات الفرنسية بالخروج سراً من بيروت إلى العراق
- 1933م انتفاضة 1933م بعد أن يئست الحركة الوطنية الفلسطينية من اللجان البريطانية وتقاريرها جددت نشاطها النضالي، وتعتبر سنة 1933 من أبرز سنوات النضال الشعبي الفلسطيني.