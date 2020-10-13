الأوقاف: سنُصدر برتوكول ينظم آلية التعامل مع المساجد المخالفة

غزة-الرأي

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا أن وزارته ستُصدر خلال الأيام القادمة برتوكول ينظم آلية التعامل مع المساجد المخالفة، للمساهمة في ضبط الحالة الموجودة وصولاً إلى تحسين صورة الالتزام.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عقده أمس عن بُعد عبر تطبيق "الزوم"، مع مفتشي المساجد في محافظات رفح، وخان يونس، والوسطى، بحضور مدير عام المديريات أ. منذر الغماري ومدير دائرة المساجد أ. راني العدلوني، ومدراء المديريات في المحافظات المذكورة.

وأكد وكيل الوزارة في كلمته على أهمية ودور المفتشين والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في متابعة المساجد خاصة في الأزمة الحالية، سيما في عملية تقييم مدى التزام المساجد التي تم إعادة افتتاحها بالإجراءات الوقائية التي حددتها الوزارة وجهات الاختصاص.

ونوه الأغا على ضرورة استخدام كافة الآليات والوسائل التي يُمكن أن تُساهم في ضبط حالة الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمساجد في ظل هذه الجائحة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأضاف: "يجب التركيز على المتابعة الدائمة للمساجد خاصة المركزية منها، والعمل على معالجة التقصير وعد الانضباط بالإجراءات الوقائية في بعض المساجد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق حالة الالتزام الكاملة".

مثمناً كافة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمديريات ومديريات الأوقاف والعاملين في أقسام المساجد والمفتشين لتقديم صورة حضارية في مساجدنا.

من جانبه أكد مدير عام المديريات على دور المفتشين في هذه المرحلة، وأهمية قيامهم بالمهام الموكلة إليهم من قبل الوزارة، موضحاً أن جهدهم له أثر بالغ في تحقيق حالة من الاستقرار في المساجد.

