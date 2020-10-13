أبو الريش: تشديدوتخفيف الإغلاق متعلقة بقدرة المنظومه الصحية ومؤشرات الوباء

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن تشديد الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد 19 وتخفيفها تعتمد بالأساس على قدرات المنظومة الصحية في قطاع غزة، ومؤشرات انتشار الوباء في محافظات القطاع.

وبين د. أبو الريش خلال لقاء عمل عقده في مقر وزارة الصحة بغزة، الاثنين، لبحث خدمات العناية المركزة في مستشفيات العزل، أن وزارة الصحة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى تقدر جيداً أهمية إجراءات التخفيف ولديها توجه في إعطاء قدر كبير من الحركة لدعم صمود أبناء شعبنا، لكنها أيضاً تضع في الحسبان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على تسطيح منحنى تفشي فيروس كورونا في محافظات القطاع.

وبحث الاجتماع، تعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمرضى كوفيد 19 في مستشفيات العزل، بما يشمل تعزيز الكوادر الصحية المتواجدة في مستشفيات العزل، وتعزيز أجهزة ومعدات العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي وباقي المستشفيات.

واستمع د. أبو الريش إلى جهود الإدارات العامة المشاركة في تجهيز مستشفيات العزل على صعيد التجهيزات الخاصة بأسرًة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتعزيز المستلزمات والمعدات الخاصة بالعناية المركزة.

وثمن د. أبو الريش، جهود كافة الكوادر الصحية على جهودها المستمرة في مواجهتها لتثبيط انتشار فيروس كوفيد 19 كل في مجاله، مشيراً إلى أن كوادر وزارته تحلت بأعلى قدر من درجات المسؤولية والالتزام في مواجهة انتشار الفيروس.