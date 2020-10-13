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حماس: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال بحق الأسرى

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:54

الأسيرين أبو الهيجا وسلامة
الأسيرين أبو الهيجا وسلامة

غزة – الرأي:

أكدت حركة "حماس" أن المقاومة جاهزة للرد على اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

جاءت ذلك في بيان للحركة تعقيباً على اعتداء قوات مصلحة سجون الاحتلال على القياديين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة في سجن إيشل.

وحملّت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين "جمال أبو الهيجاء" و"حسن سلامة" خلال العدوان الهمجي الذي شنته قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن إيشل.

وقالت: "إن ما قامت به قوات القمع في سجن إيشل من عدوان آثم على أسرانا الأبطال، ومواصلة الاستهتار بحياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس هو جريمة مركبة سيدفع الاحتلال ثمنها".

وشددت على أن "المقاومة ما زالت على عهد الحرية الذي قطعته للأسرى، وأنها وشعبنا البطل سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة لأسرانا".

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