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الصحة تطلق حملة توعوية لتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:59

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة حملة التوعية والتثقيف لتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالشراكة مع المبادرات الرسمية والمجتمعية والشبابية.

وأكد الوكيل المساعد بالوزارة مدحت محيسن على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الجهود الحكومية وبخاصة ما تقوم به وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستقدم نموذجا من العمل المشترك بين المكونات المجتمعية وتوحيد الجهود لتجاوز هذه المرحلة.

وذكر محيسن أن إجراءات التخفيف التي تقر مجتمعيا مرتبطة بمدى التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وعبر عن شكره وتقديره إلى كافة ممثلي المبادرات على حرصهم المقدر في المشاركة في هذه الحملة المجتمعية للوقاية من كوفيد 19 .

من جهته، أوضح مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة سامي أبو ناموس، أن الحملة تهدف لتحقيق عدد من الأهداف والتي تتضمن جملة من البرامج والفعاليات التي من خلالها سنصل إلى الجمهور عبر رسائل تثقيفية وتوعوية للوقاية من كورونا.

وأشار أبو ناموس، إلى أن الجميع يعمل بشكل جماعي لتحقيق هدف الحملة وهو تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة من كورونا كمحور رئيس لنجاح جهود وزارة الصحة.

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