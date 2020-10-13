طوارئ مجمع ناصر الطبي يقدم خدماته لـ (700) مريض يومياً

غزة- الرأي

أكد مدير مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت ، أن حجم العمل على مجمع ناصر تضاعف بعد نقل كافة الخدمات والتخصصات الاساسية والمهمة من مستشفى الاوروبي.

وذكر أن الحالات التي تتردد على اقسام الطوارئ بالمجمع تصل نحو (700) حالة يوميا، مشيرا إلى أن الخدمات الطارئة من كافة التخصصات المهمة لا يمكن تأجيلها، ويتم التعامل معها، ومبينا أن العمليات الجراحية الطارئة التي تُجرى بالمجمع تصل لـ (22) عملية يوميا بالإضافة إلى الحالات القيصرية.

وأشار د. زقوت الى أنه تم عمل خيمة فرز طبي تنفسي في مدخل المستشفى تضم نخبة من الطواقم الطبية ساعدت كثيرا في الحد من انتشار فيروس “كورونا”، لافتا أنه يتم توجيه المرضى المشتبه بهم الي خيمة الفرز وأخذ مسحات طبية لهم ومن ثم نقلهم الى قسم الحجر الصحي.

ولفت د. زقوت إلى أن الحالات المشتبه بها يتم نقلها لقسم الحجر بالمجمع، ويتم اخذ عينات لها للتأكد من سلامتها والتعامل معها داخل الاقسام أو تحويلها لمستشفى الأوروبي في حال التأكد من اصابتها.

وحول التعاون مع المؤسسات غير الحكومية، قال د. زقوت “تشاركنا مع مستشفيات اهلية وأخرى خيرية لتخفيف الأعباء عن مجمع ناصر، منوها أن المستشفى الجزائري يستقبل بعض حالات الاطفال للمنطقة الشرقية، الى جانب التعاقد مع مستشفى الخير بخان يونس لاستقبال خدمة العيادة الخارجية واستقبال خدمة عمليات اليوم الواحد.

وتطرق د.زقوت الى انطلاق مشروع لوكالة الغوث يشمل جميع الحالات المجدولة لإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات لتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا د.زقوت المواطنين في جنوب قطاع غزة للتعاون مع طواقم المجمع لتخفيف الازدحام الذي يتسبب في اعاقة تقديم الخدمات ، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وأن يكون مرافق واحد فقط مع كل مريض.