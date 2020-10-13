النيابة العامة تحقق في 399 قضية وتوقف 70 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 399 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 12 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الاثنين، في14 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل امس أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 54 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و331 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 70 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.