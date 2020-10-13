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الصحة النفسية بالإندونيسي تواصل تقديم برامج الدعم النفسي

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:41

الصحة النفسية بالإندونيسي تواصل تقديم برامج الدعم النفسي
الصحة النفسية بالإندونيسي تواصل تقديم برامج الدعم النفسي

غزة- الرأي

أكد رئيس وحدة الصحة النفسية بالمستشفى الاندونيسي أ. محمد أبو ندى، أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، لذلك يجب المحافظة على التوازن من خلال التعامل مع الضغوطات والمشاكل والقلق بشكل جيد، كي لا تتحول إلى أمراض نفسية خطيرة.

وقال أبو ندى "تم افتتاح وحدة الصحة النفسية بالمستشفى الاندونيسي مع بداية العام  2019 وخلال هذه الفترة القصيرة تم تقديم العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لمعظم الطواقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وهي عبارة عن برامج علمية لمعرفة كيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية نفسية".

وأشار إلى أن هناك نجاح كبير وملموس من قبل الأطباء والتمريض مع الوحدة في التعامل مع الحالات النفسية، حيث تتدخل الوحدة فوراً عند طلبها للتعامل مع هذه الحالات، وتعمل الوحدة على تقديم خدمات الصحة النفسية الشاملة لجميع المرضى، وتنظيم خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالمستشفى حول مفهوم الصحة النفسية، والعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية الصحة النفسية.

ويبين الأخصائي النفسي بالوحدة محمد الكرد أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية النفسية دعماً وجدانياً وعملياً للأشخاص الذين يعانون من ضائقة حادة نتيجة حدث وقع مؤخراً، وينبغي إتاحتها بواسطة العاملين الميدانيين.

فيما أكد الاختصاصي زكريا النجار بالوحدة، على توفير التدخلات النفسية مثل التدخلات القائمة على مبادئ المعالجة الإدراكية السلوكية وغيرها للأشخاص الذين يعانون من ضائقة طال أمدها بواسطة أخصائيين أو عاملين مجتمعيين يخضعون للإشراف الصحي والاجتماعي، وما يلزمه من إنشاء روابط وآليات للإحاطة بين أخصائي الصحة النفسية ومقدمي رعاية الصحة العامة ودوائر الدعم المجتمعي وغيرها لتقديم خدماتها.

وقد بلغ عدد الحالات التي تعاملت معها الوحدة في العام الماضي 200 حالة كانت تحتاج لعلاج نفسي وإرشادي طويل المدى، في حين بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها منذ بداية العام الحالي 100 حالة حيث تم تقديم كل ما يلزمها من دعم نفسي وإرشادي.

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