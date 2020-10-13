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رفضًا للعزل الانفرادي ودعمًا للأسير الأخرس

32 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:44

أسرى داخل أحد سجون الاحتلال
أسرى داخل أحد سجون الاحتلال

غزة- الرأي:

يواصل 32 أسيراً في سجن عوفر يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني، وذلك احتجاجاً على استمرار سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى ومساندةً للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وذكرت جمعية واعد للأسرى والمحررين في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل جميع الأسرى المضربين في ظروف غاية في القسوة والسوء حيث تم نقلهم لزنازين انفرادية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وفرضت عليهم عقوبات جماعية.

وقالت الجمعية، إن مطالب الأسرى المضربين تتمثل في إنهاء عقوبة العزل الإنفرادي التي فرضتها إدارة السجون بحق ثلاثة من قيادات الحركة الأسيرة منذ أشهر.

ويواصل الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس (49 عاماً) من مدينة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في مستشفى كابلان بالداخل المحتل بوضع صحي خطير جداً، ولا زال الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطلبه بالحرية.

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