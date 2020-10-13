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الصحة برام الله: توفير طعم الانفلونزا خلال أيام

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:16

رام الله - الرأي:

قال مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة برام الله أسامة النجار، إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن توفير طعم الانفلونزا لتصبح في متناول الجميع للتخفيف من حدة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأضاف النجار في حديث إذاعي صباحي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بالانفلونزا الموسمية، التي قد تضعف المناعة لدى الشخص المصاب وتعزز إصابته بفايروس كورونا، مشيرا إلى أن أعراض الفايروسين تختلف بنسبة قليلة.

وشدد النجار على أن الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية فردية وجماعية، مشيراً إلى أن قدرة القطاع الصحي بالضفة، على استيعاب عدد كبير من المصابين محدودة، وهناك خشية من عدم القدرة على استيعاب المرضى إذا اجتمعت إصابات كورونا والانفلونزا.

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